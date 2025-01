Passagem do “botão de pânico” para serviços prisionais gera preocupação sobre capacidade de resposta

Até ao final deste ano, o sistema de teleassistência às vítimas de violência doméstica (vulgarmente designado “botão de pânico”) vai deixar de ser gerido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) para ficar sob a alçada da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Os pressupostos para a mudança não são contestados, mas o Sindicato dos Técnicos da DGRSP (SinDGRSP) alerta para a falta de pessoal capaz de dar resposta a mais esta solicitação, o que, no seu entender, “vai deixar mais desprotegidas as vítimas do crime de violência doméstica”, caso não haja mudanças.

A possibilidade de teleassistência nasceu como projecto-piloto e acabou por alastrar-se a todo o país. Sendo uma medida “obrigatoriamente decretada pelo Ministério Público ou por decisão judicial, consoante a fase processual em causa”, escreve-se na portaria, fazia sentido que ficasse sob a alçada do Ministério da Justiça. Algo com que Sandra Ribeiro, presidente da CIG, concorda. “A teleassistência é extremamente frequente e utilizada sempre que se considera que há uma situação de perigo. Já temos mais de cinco mil medidas em simultâneo em funcionamento todos os anos. É de tal forma importante, grande e pesada que já era muito difícil para um serviço como a CIG, não pertencendo à área governativa da Justiça, continuar a fazer este controlo. Daí a decisão de a passar para a Justiça”, diz.

Esta mudança foi formalizada com a publicação em Diário da República, a 3 de Janeiro, da portaria assinada pelas ministra da Justiça, Rita Júdice, e da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, na qual se determina que a “DGRSP é a entidade responsável pelos sistemas técnicos de teleassistência, podendo para o efeito recorrer a regimes de parceria para os instalar, assegurar e manter o seu funcionamento”.

Contudo, logo após esta publicação, o SinDGRSP emitiu um comunicado dando conta das suas preocupações sobre a alteração, apesar de “concordar com o princípio de que tem de ser uma entidade do Ministério da Justiça a responsável por esta vigilância, à semelhança do que ocorre com o Sistema de Vigilância Electrónica”, aplicado por decisão judicial a arguidos ou condenados e para garantir a distância destes a uma zona ou pessoa, geralmente a vítima.

Duplicação do número de pessoas vigiadas

O sindicato recorda que este sistema mantém já sob vigilância “mais de 2500 arguidos e condenados, mais cerca de duas mil vítimas”, e que a junção a esta actividade das vítimas beneficiárias de teleassistência “duplica o número de vigiados e vítimas que a DGRSP terá que monitorizar”. A preocupação, realça, está neste ponto. “Se a DGRSP vive hoje com uma falta de recursos humanos gritante, […] esta decisão vai deixar mais desprotegidas as vítimas do crime de violência doméstica, por incapacidade da DGRSP em conseguir monitorizar um tão elevado número de vítimas com recursos humanos insuficientes para o número de vigiados”, alerta-se no comunicado.

Ao PÚBLICO, o presidente do SinDGRSP, Miguel Gonçalves, diz que a preocupação não se alterou, quase um mês depois de a portaria ter sido publicada. “Para já, está tudo na mesma. Não estamos a receber ninguém [em teleassistência] e não temos trabalhadores para tal, não temos como fazer isso”, garante.

Miguel Gonçalves defende que, sem novas contratações, acompanhadas de uma revisão de carreira capaz de cativar pessoal para a DGRSP, não haverá como dar resposta a esta solicitação. “As carreiras têm de ser revistas. Algum licenciado vem para esta carreira ganhar o salário mínimo? E isto às vezes é o caos, acontece haver equipas do continente que estão a assegurar a videovigilância nos Açores ou na Madeira, quando estas equipas entram em ruptura. Não temos trabalhadores suficientes”, diz.

A CIG confirma que, por enquanto, é ela quem continue a assegurar o processo de teleassistência, mas Sandra Ribeiro salvaguarda que “estes processos não acontecem do dia para a noite”. Daí que a portaria que estabelece a mudança de responsabilidades defina também um período de transição que se estende até ao final de 2025. “A mudança será faseada e acontecerá quando efectivamente as condições estiveram todas reunidas”, diz a presidente da CIG, adiantando que uma das medidas previstas ao longo deste ano é a formação, para os novos técnicos que ficarem com o processo.

O PÚBLICO questionou o Ministério da Justiça sobre a forma como será operacionalizada esta mudança, mas este indicou que, por enquanto, não tem informações adicionais a prestar, frisando apenas que este será um ano de preparação interna da DGRSP, pelo que as mudanças só deverão ocorrer depois.