Governo determina auditoria da Inspecção Geral das Finanças ao INEM

O Governo determinou uma auditora da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) ao Instituto Nacional de Emergência Médica que deverá recuar, pelo menos, ao ano de 2021.

Numa nota à imprensa, o Ministério da Saúde dá conta que o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins determinaram que "a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) realize uma auditoria ao funcionamento do INEM, nos domínios organizacional, administrativo e financeiro, no que concerne à gestão e avaliação dos recursos humanos e da realização da despesa, que concorram para o desenvolvimento da sua actividade".

Esta acção abrangerá os anos decorridos desde 2021, quando a presidência estava entregue a Luís Meira - que se demitiu no ano passado após uma polémica relacionada com o serviço dos helicópteros de emergência médica, alegando quebra de confiança da tutela - sem prejuízo da possibilidade de abranger períodos anteriores, sempre que tal se afigure necessário. Terá a colaboração dos organismos e entidades do Ministério da Saúde, nomeadamente a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS), e a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Na mesma nota, o Governo diz que até ao final de Março a IGF deverá apresentar um relatório com os resultados, "sem prejuízo de poder prosseguir o acompanhamento da implementação de medidas de melhoria consideradas pertinentes".

Esta será a segunda auditoria ao INEM visando o período em que Luís Meira esteve à frente do instituto. Em Dezembro, foram conhecidas as primeiras conclusões do projecto de relatório de auditoria da IGAS à avaliação da legalidade e à eficiência da gestão do INEM, que detectou várias falhas ao funcionamento do instituto, entre as quais o facto de o CODU funcionar “com um número de operadores inferior ao número mínimo" e necessário para responder à procura, bem como problemas com o envelhecimento da frota ena formação.

Desde 2022, segundo a IGAS, “o atendimento dos CODU tem operado em mais de 50% dos dias do ano com um número de operadores inferior ao número mínimo”. Nos primeiros seis meses do ano, “nos turnos da noite e da manhã, os CODU foram assegurados, em 83,5% dos dias (152 em 182 dias), com um número de operadores inferior ao previsto”.

Além desta auditoria, a IGAS está a realizar também acções de inspecção relacionadas com as mortes alegadamente associadas ao atraso nos atendimentos no dia da greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar e da administração pública e ao cumprimento dos serviços mínimos. Esses resultados ainda não são conhecidos.

Recentemente, a ministra da Saúde nomeou a juíza-conselheira Leonor Furtado para presidir à comissão técnica independente que vai estudar e enquadrar as competências do INEM, com vista à apresentação de uma proposta de modelo organizacional, no âmbito da “necessária refundação” que Ana Paula Martins tem defendido.