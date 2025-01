“Falhas pontuais” têm impedido antigos combatentes de aceder a descontos nos medicamentos

O Ministério da Defesa confirma que tem havido algumas “dificuldades pontuais” no acesso à comparticipação dos medicamentos para antigos combatentes não pensionistas que estarão relacionadas com um problema de parametrização no Registo Nacional de Utentes (RNU). Apesar disso, o Governo garante que desde o dia 1 de Janeiro e até ao início de Fevereiro já foram contabilizadas 14.268 dispensas de medicamentos no âmbito do novo regime de comparticipação aprovado em Julho e que, pelas contas da tutela, abrange cerca de 300 mil antigos combatentes.

