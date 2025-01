Centro para emissão de atestados médicos de Matosinhos vai manter-se aberto até Junho

Direcção Executiva do SNS prolongou por meio ano o funcionamento do centro dedicado à emissão dos atestados médicos necessários para a carta de condução e para uso e porte de arma, entre outros.

A Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) autorizou a continuidade do Centro de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP) de Matosinhos até Junho, altura em que completa dois anos de existência, confirmou a Unidade Local de Saúde ao PÚBLICO. Na passada semana, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) alertou para o fecho “iminente” deste espaço, mas a própria DE-SNS adiantou ao PÚBLICO, em resposta escrita, que está a articular com a respectiva unidade local de saúde a continuação do funcionamento daquele serviço.