Candidatos a guardas prisionais reprovados já não permitem preencher todas as vagas

Com o afastamento de 28 candidatos, do total de 247 para 225 vagas, restam 219. Sindicato alerta que número pode diminuir se houver mais candidatos não aprovados até ao fim dos testes físicos.

A Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional (ASCCGP) indicou esta segunda-feira que no primeiro dia de provas físicas do concurso de recrutamento para guardas prisionais já "chumbaram" candidatos suficientes para comprometer o preenchimento de todas as vagas.

De acordo com a informação sindical, as provas físicas que hoje se iniciaram já afastaram 28 dos 83 candidatos submetidos a testes.

Com o afastamento de 28 candidatos, do total de 247 candidatos para 225 vagas, restam 219, podendo o número ainda diminuir se houver mais candidatos não aprovados até ao final dos testes físicos.

O prazo para a recepção de candidaturas para aquele que, segundo a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), é o “maior recrutamento de guardas prisionais dos últimos anos”, com um total de 225 vagas disponíveis, terminou em meados de Novembro. Ao todo foram recebidas 403 candidaturas, segundo dados da DGRSP.

Para Hermínio Barradas, presidente de ASCCGP, o chumbo dos candidatos aprovados nas provas físicas reforça a ideia na qual a estrutura sindical insiste de que é necessário rever a carreira e as suas condições de atractividade, para garantir um maior número de interessados nos concursos.

A associação sindical já tinha alertado também que este concurso não resolveria o défice de profissionais face ao elevado número de aposentações.

Na sua tomada de posse, o novo director-geral de reinserção e serviços prisionais, Orlando Carvalho, apontou o recrutamento de guardas prisionais como uma prioridade do seu mandato e que só pode ser resolvida com "um plano plurianual de recrutamento e incorporação face quer às necessidades, quer à perspectiva de aposentação de muitos desses trabalhadores".

Na audição parlamentar este mês da equipa do Ministério da Justiça, a ministra Rita Alarcão Júdice deixou críticas aos sindicatos sobre este procedimento de contratação, apontando-lhes tentativas de desvalorizar a carreira e as condições salariais de entrada.

O Governo reconheceu que em 2024 o défice de profissionais integrados na carreira de guarda prisional era de 733.