Como ingressar no ensino superior em Portugal

O objetivo desta série de artigos é auxiliar nas escolhas educativas em Portugal, estimulando o investimento em qualificação profissional e a volta aos estudos. Nos artigos anteriores desta série, apresentamos o Sistema Educativo em Portugal e as categorias de estudantes contempladas, com informações fundamentais para se entender o que abordaremos a seguir.

Neste, explicaremos as diferentes formas de acesso ao ensino superior português para quem quer fazer uma licenciatura (graduação) ou mestrado integrado, conforme os perfis de estudantes existentes. Planeje-se para aproveitar a oportunidade de ter um curso superior reconhecido em toda a União Europeia em seu currículo.

Em Portugal, existem variados concursos e regimes especiais para se ingressar em uma licenciatura ou mestrado integrado, tanto nas universidades, institutos superiores e politécnicos públicos, quanto nos privados. As formas de acessos estão condicionadas à trajetória escolar, ao curso que se pretende fazer, ao tipo de instituição superior escolhida e à categoria do estudante.

Tendo em conta os muitos detalhes de cada uma delas, as alternativas serão apresentadas de maneira simplificada, no intuito de disponibilizar um panorama geral. Os processos de candidaturas aos cursos profissionalizantes, aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), aos mestrados e aos doutorados possuem outras especificidades que serão tratadas nos próximos artigos.

Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público

Este concurso é organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e é destinado aos candidatos que tenham nacionalidade portuguesa ou que estejam na categoria de “equiparados aos nacionais”. O concurso tem validade nacional, as inscrições são realizadas no site da DGES e se iniciam no final do ano letivo português (maio, dependendo do perfil do estudante). É composto por três fases, cada uma com vagas destinadas a públicos específicos. O candidato pode escolher até seis opções de cursos e concorrer nas três fases do concurso, segundo seu perfil e seus objetivos.

Cada instituição de ensino define as classificações (notas) mínimas necessárias para se ingressar em cada curso (informação contida no Guia de Candidatura no site da DGES). A seleção dos candidatos se dá por ordem decrescente das notas, de acordo com os requisitos definidos por curso. Para participar deste concurso, é preciso ter o ensino secundário (médio) completo reconhecido em Portugal, realizar ou ter realizado nos últimos dois anos os exames nacionais obrigatórios ao fim do ensino secundário (ou substituir por um equivalente como o ENEM do Brasil), com notas suficientes nas disciplinas que sejam requisitos para o curso escolhido (cada área tem suas disciplinas obrigatórias), e preencher os pré-requisitos específicos, se houver (exemplo, as habilidades específicas para artes).

Concursos Locais de Acesso ao Ensino Superior Público — Cursos Específicos

Alguns cursos em determinadas instituições têm concursos próprios, dadas as suas características específicas (por exemplo, cursos em música e teatro). Para se candidatar a eles, é preciso verificar com a própria instituição de ensino quais são os requisitos, documentos e seus processos de candidatura e seleção.

Concursos Institucionais de Acesso ao Ensino Superior Privado

Este concurso é organizado isoladamente por instituição de ensino superior privada e é destinado aos candidatos que tenham nacionalidade portuguesa ou equiparados. Os cursos e vagas disponíveis em cada instituição são informados no Guia da Candidatura da DGES, mas, as candidaturas são feitas diretamente na instituição de ensino escolhida, normalmente via website da instituição.

Para participar deste concurso também é preciso ter o ensino secundário completo reconhecido em Portugal, ter realizado os exames nacionais obrigatórios ao fim do ensino secundário (ou o ENEM), nas disciplinas que sejam requisitos para o curso que se pretende fazer e preencher os pré-requisitos específicos, de acordo com as regras da instituição.

Concursos Especiais

a) Para Estudantes Internacionais: Esse concurso é organizado por cada instituição de ensino superior pública ou privada e é destinado aos candidatos que não tenham nacionalidade portuguesa ou que não estejam na categoria de “equiparados aos nacionais”. Os estudantes que se enquadrem na categoria de estudantes internacionais não têm acesso às vagas do curso de medicina nas universidades públicas.

Cada instituição define o número de vagas por curso, os valores anuais, os requisitos e os procedimentos para as candidaturas, que devem ser verificados. Contudo, todos os candidatos internacionais precisam apresentar o diploma ou certificado do ensino secundário português ou do curso equivalente no país onde estudou (com apostilamento de Haia ou equivalente) e o comprovante de que tem uma qualificação que lhe permitiria ingressar no ensino superior no país de origem (a exemplo do ENEM).

Não tendo esse segundo requisito, será necessário verificar com a instituição de ensino outras formas alternativas de se adquirir esta qualificação em Portugal. As notas do ENEM também podem ser utilizadas. Verifique em cada instituição.

b) Para Maiores de 23 Anos (M23): Permite o acesso aos cursos de licenciatura e mestrado integrado aos nacionais e equiparados que tenham mais de 23 anos completos no ano anterior ao da candidatura, que não tenham realizado os exames nacionais obrigatórios, mas, que possuam o ensino secundário completo e reconhecido em Portugal.

Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, define as vagas para cada curso e os procedimentos de candidatura, seleção e avaliação dos candidatos, que fazem provas especiais nas disciplinas fundamentais ao curso, bem como outras que atendam aos requisitos específicos.

c) Para Titulares de Diplomas de Especialização Tecnológica (CET) ou de Técnico Superior Profissional (CTeSP): Permite o acesso aos cursos de licenciatura e mestrado integrado na mesma área do diploma, aos candidatos nacionais e equiparados. Se a candidatura for para um instituto superior politécnico público ou privado, não será necessário ter realizado os exames nacionais do secundário e poderá aproveitar disciplinas cursadas para diminuir o tempo da licenciatura.

Se for para uma universidade pública, deverá ter realizado o exame nacional ao final do secundário, nas disciplinas obrigatórias para o curso escolhido, bem como ter obtido classificações acima das mínimas definidas para o ingresso no curso. Em ambos os casos, deverá satisfazer todos os requisitos obrigatórios para o curso, verificando com cada instituição de ensino, pública ou privada, as vagas e os processos de candidatura, seleção e avaliação dos candidatos.

d) Para Titulares de Outros Cursos Superiores: Faculta o acesso direto a uma nova graduação, sem a realização de exames, aos nacionais e equiparados diplomados em qualquer nível superior, desde que atendam aos requisitos do curso e os procedimentos definidos pelas instituições de ensino, públicas ou privadas. Esse concurso não é aplicável ao curso de medicina, que segue requisitos próprios.

e) Para Titulares de Cursos de Dupla Certificação do Ensino Secundário e de Cursos Artísticos Especializados: Permitido somente aos nacionais e aos equiparados diplomados pelas vias profissionalizantes, com habilitações reconhecidas em Portugal. Permite o acesso ao ensino superior por meio de provas específicas, utilizando-se das notas finais do curso, sem a necessidade de realização dos exames nacionais. No entanto, cada instituição de ensino superior, pública ou privada, determina em cada ano, as vagas e os cursos que farão parte do concurso.

As candidaturas para as instituições públicas são realizadas em um site da DGES, direcionado ao concurso. As candidaturas para as instituições privadas são gerenciadas pelas próprias. Os candidatos que tenham interesse em outros cursos (públicos) que não estejam disponíveis nesse concurso, poderão participar no Concurso Nacional de Acesso, atendendo às exigências deste.

Regimes Especiais de Acesso (exceções aos concursos)

Os regimes especiais de acesso ao ensino superior, público ou privado, são aplicados aos candidatos em situações pré-definidas e que não tenham qualquer grau acadêmico (português ou estrangeiro). Os regimes especiais são destinados aos funcionários portugueses em missão diplomática no estrangeiro e aos familiares que os acompanhem; oficiais das Forças Armadas Portuguesas, no âmbito da satisfação de necessidades específicas; bolseiros nacionais dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e aos familiares que os acompanhem; funcionários estrangeiros de missão diplomática acreditada em Portugal e aos familiares aqui residentes, em regime de reciprocidade; praticantes desportivos de alto rendimento; e naturais e filhos de naturais de Timor-Leste.

Para cada regime especial, haverá condições e requisitos próprios para as candidaturas. que deverão ser verificados no site da DGES. As vagas seguem critérios definidos por lei.

Para encerrar, é importante destacar que grande parte das regras dos concursos e dos regimes especiais apresentados não se aplicam aos acessos às licenciaturas e mestrados integrados da Universidade Aberta e das escolas de ensino superior militar ou policial, que seguem orientações específicas a verificar com as instituições. Todos os detalhes dos concursos e regimes estão disponíveis no site da DGES.

Nos próximos artigos, abordaremos outros estudos superiores, os cursos profissionalizantes, as pesquisas de pós-doutorado, os custos das anuidades, as possibilidades de bolsas de estudos e pesquisa, e as estratégias para encontrar e escolher os cursos e instituições de ensino. Siga nos acompanhando!