“Minha vontade de fazer shows em Lisboa e no Porto não é de hoje”, diz Lauana Prado

A tatuagem que cobre todo o braço esquerdo de Lauana Prado, 35 anos, fala muito sobre a vida e a carreira da cantora e compositora brasileira, que se apresentará em março pela primeira vez em Portugal. Com shows no Porto (08/03) e em Lisboa (09/03), o atual fenômeno da música sertaneja marcou na pele um sabiá-laranjeira e um joão-de-barro, aves do Cerrado, região onde ela nasceu, que representam um pouco da sua trajetória de quase 20 anos de estrada. “Um canta bonito, e o outro trabalha muito. Faço uma analogia com a minha veia musical e com a luta em construir a minha carreira”, compara a artista, que também exibe a tattoo de um leão. “Representa a liderança”, diz.

O nome do seu último DVD, Transcende, que batiza sua primeira tour internacional, também está escrito no seu corpo, o que a goiana mostra com muito orgulho, por chamada de vídeo em São Paulo. A dois meses da viagem, ela está ansiosa e com saudade da terrinha que conheceu em 2020. “Sempre que posso, vou a Portugal. Sou apaixonada por esse país. Minha vontade de fazer esses shows em Lisboa e no Porto não é de hoje. Tenho muitos fãs brasileiros, mas portugueses também. Estou feliz demais”, vibra Lauana.

A cantora indicada quatro vezes ao Grammy Latino derrete-se pelo povo português. “Eu gosto muito deles. E do ambiente, da atmosfera e da história do país. Gosto de lugares da Europa que contribuem com a arte, com a música. Sem dúvida, me sinto reenergizada. E tenho muitos amigos portugueses. Gosto como eles abraçam os brasileiros. Acredito que a conexão que temos com a língua nos coloca mais próximos também”.

A plenos pulmões

No repertório dos espetáculos, que serão realizados na Super Bock Arena, no Porto, e no Sagres Campo Pequeno, na capital lisboeta, hits como Cobaia, de 2018, não vão faltar. “Eu sei que os portugueses adoram essa música. Os brasileiros, que moram em Portugal, também. Eles falam que querem cantar Cobaia comigo a plenos pulmões. Esse vai ser um momento especial do show”, promete Lauana, que ainda soltará o vozeirão com Escrito nas Estrelas, que se destacou no TOP Spotify Global.

“Essa canção atravessou o Atlântico. Em 2024, foi a mais tocada no Brasil e uma das mais tocadas em Portugal, que é o segundo país em execução de músicas minhas. Só perde para o Brasil”, afirma a cantora. Ela também levará aos palcos portugueses releituras de Um Sonhador, de Leandro & Leonardo, e A Loba, de Alcione.

Lauana compara o gênero sertanejo ao fado, com possibilidade de parcerias no futuro. “Em 2020, quando estive em Lisboa pela primeira vez, tive a oportunidade de ir a um show de fado. E vi uma semelhança absurda com a nossa música sertaneja clássica, raiz, como um Milionário e José Rico, como os próprios boleros interpretados por artistas renomados como Bruno e Marrone. Acho que é uma sonoridade muito familiar, não só pela língua. Acredito que há uma ponte sonora sólida para se fazer um intercâmbio cultural”, ressalta.

Com 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Lauana namora há oito meses a influenciadora Tati Dias, 34, que deverá acompanhá-la na turnê. A cantora abre um sorrisão ao falar da sua cara-metade. “Estamos nos conhecendo, e a ideia é caminhar para algo mais sério. Mas ela tem a casa dela e eu tenho a minha. Não temos pressa. Somos duas mulheres que já viveram outras experiências. Estamos fazendo tudo com muita sabedoria”, frisa ela, que se declara para Bento, 3 anos, filho de Tati. “Amo o meu enteado de paixão.”

Luta contra o preconceito

Bissexual assumida, a cantora teve de enfrentar o preconceito para vencer no mundo sertanejo, que, durante muitos anos, foi representado apenas por vozes masculinas. “Para quem tem resistência à comunidade (LGBTQIA+), para as pessoas mais conservadoras, acho que tudo se prova pela competência. A minha conexão é muito honesta com o público. O restante, eu vou ganhando de forma muito amorosa e carinhosa. Assim, eu consigo me comunicar com aquele senhor de cabelinho branco, que só escuta música mais raiz, e com a molecada nova, que ouve essas coisas mais frescas. Aos poucos, essa barreira foi se esfarelando”, assinala.

Sou gestora do meu negócio, tenho meu escritório, meu time, não atuo só como artista, mas como produtora, arranjadora.

Lauana, que é conhecida por seu shape sarado e suas pernas grossas, treina de cinco a seis vezes por semana. “É uma religião”, brinca. Há um ano e meio, ela não abre mão do seu personal trainer. “É algo que me faz muito bem. Não faço por obrigação nem por algum tipo de pressão estética, nada disso. Eu realmente gosto de endorfina, de suar, acho que isso ajuda não só no aspecto físico, mas no meu equilíbrio emocional. Eu hoje cuido de muitas áreas da minha carreira. Sou gestora do meu negócio, tenho meu escritório, meu time, não atuo só como artista, mas como produtora, arranjadora. Preciso estar sempre com a cabeça muito boa. A atividade física é uma válvula de escape”, comenta.

Os ingressos para o show Transcende já estão à venda. Na Super Bock Arena, Pavilhão Rosa Mota, no Porto, os preços variam de € 40 a € 60 (R$ 248 a R$ 372). No Sagres Campo Pequeno, de € 30 a € 75 (R$ 186 a R$ 465).