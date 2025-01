Ainda Estou Aqui ultrapassa 100 mil espectadores e conquista novo prêmio

Com mais de 100 mil espectadores e um prêmio internacional, o filme segue emocionando plateias em Portugal e consolidando o cinema brasileiro no cenário global.

O filme Ainda Estou Aqui continua a cativar o público em Portugal, consolidando-se como um dos maiores sucessos de bilheteira no país neste início de ano. Em apenas duas semanas de exibição, a produção brasileira atraiu mais de 102 mil espectadores, sendo 49 mil somente de sexta a domingo (24 a 26 de janeiro) últimos, lotando as 83 salas de cinema onde está em cartaz. A receita bruta já alcança € 680.327 (R$ 4,2 milhões), de acordo com dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Além do sucesso nas bilheteiras, o filme foi laureado com mais um reconhecimento internacional. No domingo (26/01), Fernanda Torres venceu o prêmio de Melhor Atriz em Drama no Satellite Awards por sua interpretação de Eunice Paiva, que teve o marido, Rubens Paiva, morto pela ditadura militar. A premiação, organizada pela International Press Academy, reforça o impacto cultural e a excelência artística da obra brasileira, que aborda temas profundos e universais.

Indicações ao Oscar

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui narra uma história de luta e resiliência durante a ditadura militar brasileira, trazendo reflexões sobre memória, justiça e humanidade. A performance de Fernanda Torres, elogiada pela crítica, é descrita como visceral e comovente, um dos pilares da narrativa poderosa que conquistou o público internacional. O filme tem três indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres, que já ganhou o Globo de Ouro).

O impacto da produção não se limita à bilheteira ou aos prêmios. A película tem gerado debates sobre a preservação da democracia e os riscos de autoritarismos no contexto político atual. A trama, ao tocar em questões sensíveis e históricas, convida o público a refletir sobre o passado e o presente, transcendendo barreiras culturais.

Com o público português demonstrando enorme receptividade, Ainda Estou Aqui reforça o poder do cinema brasileiro em emocionar e promover diálogos globais. À medida que o filme se mantenha entre os mais assistidos no país, a expectativa é de que sua continue marcando novos recordes e ampliando o alcance das produções nacionais no cenário internacional.