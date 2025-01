AIMA diz que imigrante com recibo verde está abrangido no processo de regularização

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) informou ao PÚBLICO Brasil, por meio de nota, que todos os imigrantes que recorrem aos recibos verdes para a prestação de serviços em Portugal serão abrangidos pelo regime de transição da manifestação de interesse. Ou seja, poderão se regularizar. Para isso, no entanto, deverão comprovar ao menos 12 meses de contribuição, mesmo que espaçadas, à Segurança Social.

Segundo a AIMA, o “Regime Transitório destina-se a todas as pessoas imigrantes que não apresentaram a sua Manifestação de Interesse, mas que, antes de 4 de junho de 2024, se inscreveram e fizeram descontos para a Segurança Social com o objetivo de completar, pelo menos, 12 meses de contribuições, enquanto trabalhadores por conta de outrem ou independentes”.

Esse entendimento, destaca a AIMA, está previsto na legislação: “De acordo com a redação atual da alínea b) do número 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 37-A/2024, de 3 de junho, enquadram-se neste Regime Transitório os «[…] casos em que, comprovadamente, a pessoa demonstre que, anteriormente à sua entrada em vigor, independentemente de ter ou não apresentado a manifestação de interesses, se encontrava inscrita na Segurança Social e a realizar contribuições ao abrigo de uma atividade profissional subordinada ou independente, com vista a perfazer os 12 meses indicados no n.º 6 do artigo 88.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação anterior»”.

A AIMA recomenda aos imigrantes nesta situação que acessem a “plataforma services.aima.gov.pt, clique em ‘Não tenho MI, mas estou inscrito e fiz descontos para a Segurança Social antes de 4 de junho de 2024’ e forneça todos os dados solicitados, incluindo o Número de Identificação de Segurança Social (NISS)”. Com esse esclarecimento, a AIMA pretende colocar fim aos questionamentos feitos por advogados, de que não havia clareza se os trabalhadores autônomos ou por conta própria estavam inseridos no regime de transição.

É importante lembrar que a manifestação de interesse foi extinta em 3 de junho de 2024, dentro do plano para as migrações anunciado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro. A forma abrupta como o instrumento que permitia a estrangeiros se regularizarem em Portugal foi extinto levantou uma série de críticas ao Governo, pois deixou muita gente no limbo, ao não prever um período de transição.

Afora esses imigrantes, a AIMA está caminhando para resolver as pendências de mais de 400 mil pedidos de autorização de residência. Cerca de 200 mil pessoas já foram atendidas e estão com os processos em andamento nos 20 centros de missão (força-tarefa) abertos desde setembro do ano passado. Outros 108 mil tiveram os pedidos de residência rejeitados, mas estão sendo chamados para resolverem as pendências, inclusive a do pagamento de taxas exigidas pela agência para migrações.