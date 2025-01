Parlamento alvo de buscas: saco de desporto roubado no aeroporto levou polícia ao gabinete de Arruda no Chega

Partido de Ventura demorou quatro dias a divulgar imagem que mostra malas no gabinete que Miguel Arruda partilhava com outro deputado, Daniel Teixeira, que está a acompanhar as buscas.

É algo inédito - ou pelo menos que tenha sido tornado público: agentes da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa acompanhados de uma juíza e de uma procuradora estão a fazer buscas, nesta segunda-feira à noite, no gabinete de trabalho do ex-deputado do Chega Miguel Arruda na Assembleia da República.

Estão acompanhados pelo deputado do Chega Daniel Teixeira, que partilhava o gabinete com Arruda, que foi já constituído arguido na passada terça-feira na sequência das buscas às suas casas de Lisboa e dos Açores. Deverão ser apreendidas as diversas malas e sacos que ali estavam guardados e que foram mostrados numa fotografia mostrada na SIC há três dias.

Na sexta-feira à noite, uma fotografia identificada como sendo do gabinete do deputado Miguel Arruda e captada nessa tarde foi mostrada pela SIC quando entrevistou o presidente do Chega, André Ventura. Viam-se malas de cor escura alinhadas contra a parede, mas o que sobressaía era o saco de desporto de cor azul da marca The North Face amarrotado em cima do parapeito da janela do gabinete do deputado Miguel Arruda na Assembleia da República. Um saco idêntico, com bens e avaliado num valor total de mil euros, teria sido retirado por Miguel Arruda do tapete de bagagens de voos internacionais não Schengen no dia 16 de Outubro, no aeroporto de Lisboa. E sabe-se quem é a dona. Tal como a da mala Samsonite furtada no mesmo dia, no valor de quase 6500 euros.

A imagem das malas no gabinete do Parlamento foi divulgada pela SIC Notícias na sexta-feira à noite por altura da entrevista do canal ao presidente do Chega, na qual este alegou o completo desconhecimento sobre as actividades do então deputado do Chega eleito pelo círculo dos Açores. "Nunca me passaria pela cabeça que isto seja possível, não sei que malas são estas. Fui completamente apanhado de surpresa", disse, na altura.

Apesar de as buscas às casas de Miguel Arruda em Lisboa e em Ponta Delgada terem sido reveladas pelo PÚBLICO na terça-feira ao início da tarde e se ter confirmado a apreensão de várias malas e diversos conteúdos pela PSP, o Chega nunca tomara a iniciativa de denunciar a existência de malas no gabinete do deputado, que era partilhado com outro eleito do partido.

A imagem das bagagens captada no gabinete só foi tornada pública quatro dias depois de ter rebentado o escândalo, mesmo apesar de algumas notícias darem conta de que havia comentários entre os deputados do Chega sobre o facto de existirem também bagagens no gabinete de Arruda.

Na prática, a revelação e confirmação de que haveria ali malas só aconteceu depois de o deputado ter recusado as opções que Ventura lhe ofereceu - a suspensão ou a renúncia ao mandato -, de o afrontar anunciando que se manteria como deputado não inscrito, e de ter ainda ocupado o seu lugar habitual no plenário, numa ponta da bancada do Chega, na passada sexta-feira - onde acabou humilhado pelo líder parlamentar e por diversos deputados do partido.

O PÚBLICO questionou a assessoria de Ventura e do grupo parlamentar do Chega, logo na sexta-feira à noite, sobre as razões para essa demora e para o partido não ter feito qualquer comunicação às autoridades, mas não obteve resposta.

Tal como acontece com os restantes deputados (à excepção dos que ocupam os cargos de vice-presidentes da Assembleia da República e de alguns líderes de bancada), Miguel Arruda partilhava o gabinete que ocupava desde o final de Marco do ano passado, quando tomou posse, com outro deputado: Daniel Teixeira, eleito pelo círculo de Setúbal, que é também vogal nacional da direcção da Juventude Chega.