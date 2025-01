Mortágua: BE cumpriu “deveres legais” nos despedimentos, mas tem de “aprender”

Depois do esclarecimento escrito que fez aos militantes do Bloco de Esquerda (BE) na semana passada, chegou a vez de Mariana Mortágua responder directamente sobre os despedimentos de duas trabalhadoras do partido que tinham sido mães recentemente. A líder bloquista garantiu esta segunda-feira que os "deveres legais" foram cumpridos, mas assumiu novamente que a "forma" como o BE conduziu o processo "não foi a melhor" e que tem de "aprender" com os erros.

Durante o arranque das jornadas parlamentares do Bloco, em Coimbra, Mariana Mortágua apontou que "o Bloco teve um processo muito duro, muito difícil" após as eleições legislativas de 2022, em que "teve de extinguir 30 postos de trabalho porque o financiamento desceu para metade", na sequência da perda de 14 deputados. E explicou que "houve dois casos de trabalhadoras que tinham sido mães pouco tempo antes", às quais o partido propôs um "acordo diferente" de despedimento face aos restantes trabalhadores para "protegê-las nessa saída, que se fez oito meses depois".

A coordenadora do BE garante que o partido cumpriu os "deveres legais" nesse acordo —, que passou por estender o contrato de trabalho em vez de pagar indemnizações —, mas que é preciso ter "a humildade de reconhecer quando os procedimentos não acontecem da melhor forma". E, para a líder partidária, aquilo que não correu da melhor forma foi o "contacto" com as trabalhadoras: "A forma de contactar estas pessoas depois de termos percebido que era impossível mantê-las — e foi um processo de escolhas muito difíceis — não foi a melhor. Temos de aprender quando a forma de fazer as coisas não é a melhor", admitiu.

Divulgando que as trabalhadoras mostraram o seu "descontentamento" à direcção do BE na altura e que o partido lhes "respondeu por carta", Mortágua reconheceu ainda que o modo de contacto com as mesmas foi um "erro". "Somos humanos e, às vezes, erramos como toda a gente", disse. E sinalizou que quer "mudar" estes "procedimentos", desde logo, revendo os "procedimentos uniformizados de contacto com os funcionários, sobretudo, nos momentos de entrada e saída" e fazendo uma "clarificação das funções, natureza e vínculo" do trabalho.

A líder do BE desvalorizou, contudo, que o caso possa ter consequências eleitorais, ao sublinhar que espera que os "esclarecimentos" prestados possam "esclarecer as dúvidas que as pessoas tiveram". "Acho que as pessoas, os votantes, os simpatizantes, os militantes conhecem melhor que ninguém todo o património que o Bloco tem em todas as lutas pela justiça, pelo trabalho, pelo feminismo", acrescentou.

O Bloco tinha divulgado um esclarecimento por escrito nas redes sociais, há seis dias, na sequência de uma notícia da Sábado sobre estes despedimentos (sobre a qual o partido apresentou queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social) e Mariana Mortágua enviou um email aos militantes, há quatro dias. Mas esta foi a primeira vez que a líder do BE respondeu directamente pelo caso.