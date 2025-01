Governo quer antecipar meta dos 2% na Defesa, mas NATO avisa que é insuficiente

O primeiro-ministro comprometeu-se com uma antecipação ainda mais ambiciosa do que 2029, mas não adiantou datas. Montenegro prometeu que Estado social não será prejudicado.

Ao lado do secretário-geral da NATO, Luís Montenegro anunciou esta segunda-feira que o Governo está a estudar como poderá antecipar "ainda mais" o calendário que prevê que o país atinja em 2029 um investimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) no sector da Defesa. No final de um almoço de trabalho com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, o primeiro-ministro repetiu que este esforço não irá colocar em causa "o equilíbrio financeiro" ou "o Estado social". Porém, o secretário-geral da NATO avisou que a meta dos 2% "tem muitos anos" e por isso já é "insuficiente".

Sem detalhar datas em relação à antecipação da meta dos 2%, o primeiro-ministro explicou que existe uma task-force entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Defesa, o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças a trabalhar no modelo de antecipação do investimento na Defesa.

Em declarações à imprensa sem direito a perguntas dos jornalistas, após um almoço de trabalho com o responsável da NATO em São Bento, Luís Montenegro procurou acalmar eventuais preocupações quanto ao aumento dos gastos com a Defesa, repetindo que o Estado social será "salvaguardado", até porque, completou, de outra forma não existirão recursos humanos que permitam que a economia cresça. "Se nós não conseguirmos colocar a economia a crescer não temos meios para investir na defesa, como noutras políticas públicas", argumentou o primeiro-ministro.

Num apelo à compreensão de Mark Rutte como seu ex-colega do Conselho Europeu enquanto era primeiro-ministro dos Países Baixos, Montenegro insistiu na importância deste equilíbrio.

A resposta de Rutte chegou numa declaração mais curta, mas mais dramática. Rutte alertou para os perigos da Rússia, avisando que estão "mais próximos" do que aquilo que os portugueses imaginam, não apenas com os seus "homicídios, ataques cibernéticos e sabotagem", mas também com os "navios russos que ameaçam a costa portuguesa".

Notando que a meta dos 2% foi traçada há uma década, Rutte avisou que "não serão suficientes para enfrentar os desafios do amanhã".

A meta original de 2% do PIB em Defesa era 2030, mas foi antecipada para 2029. Montenegro já tinha dado sinais da sua disponibilidade para "actualizar" os objectivos de antecipação deste prazo, mas recentemente avisou que um gasto de 5% do PIB, como defende o Presidente dos EUA, Donald Trump, "não é exequível" a curto ou médio prazo.

A viagem de Mark Rutte faz parte dos contactos que o secretário-geral da Aliança Atlântica está a promover junto dos Estados-membros, nomeadamente para começar a preparação da cimeira da NATO, que este ano se realiza em Haia. Além da visita a Lisboa, Rutte estará também esta segunda-feira em Madrid, onde irá reunir-se com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.