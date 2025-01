Despedimentos no Bloco: Finalmente Mortágua deu a cara

Despedimentos foram uma incoerência face ao discurso público do BE?

Depois do esclarecimento escrito que fez aos militantes do Bloco de Esquerda (BE) na semana passada, chegou a vez de Mariana Mortágua responder directamente sobre os despedimentos de duas trabalhadoras do partido que tinham sido mães recentemente. A líder bloquista garantiu esta segunda-feira que os "deveres legais" foram cumpridos, mas assumiu novamente que a "forma" como o BE conduziu o processo "não foi a melhor" e que tem de "aprender" com os erros. Uma incoerência face ao discurso público do BE?

