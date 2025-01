Chega pede demissão de Hernâni Dias e Bloco quer audição urgente no Parlamento

Alertando para um “conflito de interesses” de Hernâni Dias, o Chega pede à Comissão e à Entidade da Transparência que se pronunciem, e o BE quer que o governante responda às questões dos deputados.

O Chega e o Bloco de Esquerda pedem a demissão do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território e esclarecimentos por alegadamente ter criado duas empresas que podem beneficiar da lei dos solos, segundo uma notícia da RTP. O partido de André Ventura vai pedir pareceres à Comissão de Transparência do Parlamento e à Entidade da Transparência sobre a situação, e o de Mariana Mortágua chamou o governante para uma audição urgente na Assembleia da República, que o Chega vai acompanhar.

Numa conferência de imprensa transmitida pela RTP3, o presidente do Chega assumiu que ainda não é conhecido se Hernâni Dias "teve ou não benefícios reais" com a criação destas empresas. Mas argumentou que o governante fundou duas empresas "ligadas a um sector que ia legislar" e que, além disso, "é suspeito de receber contrapartidas quando era autarca". André Ventura referia-se a uma investigação da Procuradoria Europeia, também noticiada pela RTP, sobre eventuais contrapartidas recebidas pelo secretário de Estado quando era presidente da Câmara Municipal de Bragança.

Falando numa "suspeição grave de conflitos de interesses" e de "contrapartidas no exercício de funções públicas", o líder do Chega exigiu a demissão de Hernâni Dias ao primeiro-ministro, argumentando que "não tem nenhumas condições para continuar em funções". E anunciou que o seu partido vai pedir um "parecer urgente sobre a situação em que o secretário de Estado se encontra" à Comissão de Transparência no Parlamento, assim como à Entidade da Transparência.

Já no domingo passado Mariana Mortágua tinha defendido que "é preciso que caia o secretário de Estado". Agora, o Bloco pediu uma audição urgente ao secretário de Estado no Parlamento por considerar que a criação das duas empresas "pode configurar conflito de interesses nas suas funções, dado que o ministério que integra é o responsável" pelas alterações à lei dos solos. Pelo menos um partido vai viabilizar o pedido: "o Chega acompanhará o pedido para que venha ao Parlamento rapidamente", disse André Ventura.

No requerimento, assinado pela deputada Joana Mortágua, o partido aponta que o governante terá criado uma empresa a 28 de Outubro, quando já fazia parte do Governo, da qual detém 35%, que se dedica "ao sector imobiliário, construção civil e 'gestão de património'". "Nessa altura, já a lei dos solos estava a ser preparada pelo executivo e dois meses depois haveria de ser publicada em Diário da República", sublinha.

Mas também a empresa Prumo, Esquadria e Perspectiva, da qual detém 50% e que é igualmente gerida pela mulher, cuja criação "não foi comunicada à Entidade da Transparência". "A juntar a estes factos recorde-se que o referido secretário de Estado está envolvido em polémicas relevantes referentes a actos cometidos antes da sua entrada para o Governo, nomeadamente em relação à gestão de fundos europeus enquanto presidente de câmara", sinaliza o Bloco.

A Iniciativa Liberal também pediu, na semana passada, uma audição ao secretário de Estado por "alegadas falhas de transparência na execução das obras de ampliação da Zona Industrial e da Circular Interior de Bragança" enquanto presidente de câmara.