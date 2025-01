Há duas bolsas de dez mil euros para os melhores projectos de arquitectura

Estão abertas as candidaturas à primeira edição das Bolsas de Criação Diogo Seixas Lopes, do Centro de Arquitectura MAC/CCB.

São duas bolsas, no valor de dez mil euros cada uma, que procuram “consolidar e incentivar a construção colectiva de pensamento crítico e conhecimento em torno das linhas temáticas anuais do Centro de Arquitectura”, explica o mesmo, em comunicado.

A temática desta edição, já integrada na programação do Centro de Arquitectura, é “Interespécies”: "Reúne evidências histórias e contemporâneas do desejo humano de compreender, conectar-se e viver com outras espécies (...) evoca o espírito do período romântico, que celebrou a importância da subjectividade e da imaginação, desenvolvendo uma nova apreciação pela natureza em resposta à filosofia do Iluminismo e à Revolução Industrial", resume o regulamento.

Os vencedores das bolsas poderão contar também com o acompanhamento da curadora-chefe do Centro de Arquitectura, Mariana Pestana.

As candidaturas estão abertas até 16 de Fevereiro, e devem ser formalizadas através do preenchimento de um formulário, onde deve ser apresentada a proposta do projecto. Além da apresentação do conceito a desenvolver, devem também ser apresentados exemplos de actividades públicas a realizar “durante e no final do projecto de investigação”, um orçamento provisório e um calendário do projecto.

A avaliação das candidaturas ocorre entre Fevereiro e Março. O júri é composto pelas curadoras Julia Albani, Marta Mestre e Sofia Passadouro. Os vencedores são anunciados a 2 de Abril, aquando da reabertura do Centro de Arquitectura. O regulamento pode ser consultado aqui.