Porque devemos encarar a inteligência artificial como um vírus — e agir

A maioria das pessoas sabe que não devemos tratar doenças virais, como a gripe ou a covid-19, com antibióticos. Também sabemos, em linhas gerais, como os vírus nos infectam: invadem as nossas células, sequestram os nossos mecanismos biológicos e usam-nos para produzir mais material viral. Este processo costuma ser, no mínimo, desagradável.

Para o cidadão comum, os vírus são uma espécie de "adversário silencioso" com que coexistimos, mas que pode desregular as nossas vidas, se surgir a oportunidade certa. É com este tipo de vigilância serena que deveríamos tratar a inteligência artificial (IA).

Na comunidade científica existe algum debate sobre se devemos considerar os vírus seres vivos ou não. Como os organismos vivos, os vírus possuem material genético (DNA ou RNA) e podem evoluir através do processo de selecção natural. Por outro lado, não conseguem realizar funções biológicas por conta própria; precisam de células hospedeiras para se reproduzir e interagir com o ambiente. Por outras palavras, os vírus só “vivem” como parte de um ciclo biológico e em conjunto com um hospedeiro. Mas o que tem isso que ver com IA?

Comparar inteligência artificial a vírus pode parecer estranho, mas há paralelos fascinantes entre a forma como ambos operam. A IA, como os vírus, não funciona de maneira independente. Precisa de um ecossistema robusto para operar. Sem dados e poder computacional, a IA é apenas código inerte. O recente boom da IA, que começou a ganhar tracção em 2022, só foi possível graças aos avanços na capacidade computacional e ao acesso massivo aos nossos dados, na internet.

Assim como os vírus utilizam células hospedeiras, a IA consome enormes recursos – como electricidade e água – para manter seus servidores em funcionamento. Além disso, depende de trabalho humano invisível, como os trabalhadores que rotulam imagens para treinar sistemas de IA em carros autónomos, por exemplo. Os vírus evoluem rapidamente para se adaptar ao ambiente e sofrem mutações para escapar do sistema imunitário do hospedeiro.

De forma análoga, a IA, também “aprende” com o ambiente, adaptando os seus algoritmos aos dados recebidos e tornando-se mais precisa ao longo do tempo. Porém, a IA só aprende o que lhe é mostrado – e os dados que fornecemos podem ser imperfeitos ou tendenciosos. Isso faz com que ela reproduza erros, como vimos em casos de algoritmos que perpetuam desigualdades reflectidas nos padrões dos dados que os alimentam. Nós moldamos a IA, mas nem sempre somos o melhor exemplo e os resultados podem não ser um reflexo ideal da realidade.

Assim como a actividade viral descontrolada pode causar danos conhecidos, a IA também exige supervisão e regulamentação humanas. A IA não tem ética nem moral; executa tarefas de acordo com a programação recebida. Sistemas de IA mal projectados ou sem supervisão podem gerar consequências inesperadas. Assim como usamos antivirais ou vacinas para nos proteger de vírus, também precisamos de ferramentas regulatórias para monitorizar e corrigir os impactos da IA. Embora associemos vírus a doenças, muitos têm impactos positivos.

São usados, por exemplo, em terapias genéticas para tratar doenças hereditárias. Da mesma forma, a IA pode trazer benefícios extraordinários, como diagnósticos médicos mais precisos ou a optimização de processos industriais. No entanto, os riscos de certos usos da IA, como a criação de deepfakes, a vigilância opressiva ou ataques cibernéticos, não podem ser ignorados.

A IA é uma ferramenta poderosa, cujo impacto depende inteiramente de como é usada. A questão “A IA pode ter consciência?” costuma alimentar debates apaixonados, mas, para a vida da maioria das pessoas, acaba por ser uma discussão puramente académica – assim como o debate sobre se os vírus são seres vivos. O que realmente importa é entender as bases de como a IA funciona, como pode ser útil e como podemos mitigar os seus impactos negativos.

Como acontece com os vírus, o foco principal não deve ser se a IA está “viva”, mas sim como ela interage com a nossa sociedade. Inteligência artificial e vírus operam em domínios completamente diferentes, mas ambos dependem de humanos, são adaptáveis e podem gerar impactos positivos, negativos, ou neutros. Ambos funcionam de acordo com sua “programação” – biológica ou computacional. Cabe-nos a nós, humanos, garantir que monitorizamos, regulamos e guiamos o desenvolvimento da IA de maneira a maximizar os seus benefícios e minimizar riscos.