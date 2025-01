Trump e a relação transatlântica: continuaremos juntos, apesar da turbulência

A turbulência nas relações transatlânticas marcada em parte por um certo sentimento de afastamento dos Estados Unidos em relação à Europa pareceu acentuar-se durante a primeira administração Trump (2017-2021). Registou-se mesmo alguma frustração. O que poderia explicar aquela involução? Primeiro, a visão e a própria ideia de sucesso compartilhado ter-se-ia dissipado nos dois lados do Atlântico; segundo, os EUA teriam perdido a “empatia” com o projecto de integração europeia, que aliás sempre apoiaram e em cuja base decisivamente estiveram. Mas não só. O estado de espírito na sociedade americana não era o mais positivo. Naquele quadro um pouco sombrio, colocou-se mesmo o problema do futuro da NATO. Com efeito, não devemos perder de vista a opinião maioritariamente desfavorável no congresso americano com os custos da defesa europeia (de referir que os nossos aliados norte-americanos continuam a suportar cerca de 70% das despesas militares da organização).

Nesta medida, é forçoso reconhecer que não é apenas a política de Donald Trump que deve ser tida em conta, mas, na verdade, as orientações das cinco administrações anteriores – Clinton, George W. Bush, Obama, Trump I e Biden, que propugnaram por uma maior partilha de custos. Convenhamos que nesta matéria não existem diferenças significativas, algo que não muda substancialmente com a segunda administração Trump. Porquê? A geração que liderou e apoiou a NATO nos últimos 76 anos já não está presente. Ora, numa altura em que a Europa se confronta com as consequências nefastas da criminosa invasão da Ucrânia pelo exército do Kremlin e com as manifestas ambições hegemónicas da China autocrática, é imperioso reforçar a estabilidade da região euro-atlântica, um objectivo de segurança essencial para Portugal continental e para as respectivas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com extensíssimas frentes marítimas.

Independentemente dos particularismos das opções de Trump, afigura-se pois essencial assumir as exigências decorrentes do chamado burden-sharing. Tal significa que o conjunto dos europeus terá de contribuir mais decisivamente para a sua própria segurança e defesa. É necessário e é, sobretudo, justo, tendo em mente de que os membros europeus da NATO constituem um dos conjuntos mais prósperos do mundo, com cerca de seiscentos milhões de pessoas. Tenhamos consciência de que os contribuintes norte-americanos não aceitarão outra coisa.

É certo de que é difícil afastar a impressão de que a Europa e os Estados Unidos vêem o mundo com lentes diferentes, e que nem sempre compartilham visões convergentes em relação a diversos aspectos da política internacional. Não obstante, convém relembrar que foi a emergência da liderança dos EUA no seio do sistema ocidental que permitiu consolidar a imagem de um conjunto político unitário. A Guerra Fria e a rivalidade com o bloco soviético produziriam um resultado sem precedentes. Podemos falar de uma significativa unidade geopolítica e estratégica, a que acresce o seu carácter voluntário. Com efeito, no passado não parece ter existido nada semelhante em termos de sistema de alianças.

Porém, perante sensibilidades diferenciadas e alguns desencontros mais recentes duas interrogações fundamentais emergem: permanecerá a NATO um pilar essencial da lógica e do sistema de segurança transatlânticas? Como definir opções viáveis para uma parceria transatlântica renovada? Questões inultrapassáveis para o futuro das relações entre a Europa e os Estados Unidos. Recordaríamos, nesta instância, que a estabilidade do sistema internacional é fundamentalmente resultado da robustez de um sistema aliado de cariz democrático e pluralista que tem a reserva de poder necessária – e, concomitantemente, a vontade política – para assegurar a manutenção de um modelo internacional aberto, nomeadamente em termos de liberdade de navegação nos oceanos e da protecção e defesa do comércio livre.

Europeus e americanos partilham um sentimento profundo de pertença ao Ocidente. Contudo, se é certo que a tradição judaico-cristã e os valores do racionalismo moderno representam um terreno comum, o que tem mudado é a forma como esses valores políticos são vivenciados e interpretados nos dois lados do Atlântico. Podemos, pois, dizer que as duas margens atlânticas compartilham instituições democráticas fundamentalmente sólidas, mas que não impedem a existência de sensibilidades civilizacionais não coincidentes no patamar dos códigos culturais.

As razões para norte-americanos e europeus continuarem juntos são incomensuráveis. Os EUA continuam a ser no plano geopolítico uma nação amiga. Assim, é crucial não perder de vista que a NATO continua a representar o mais decisivo eixo aliado no sistema internacional, sendo a União Europeia o parceiro mais próximo em termos de laços políticos e sociais e de valores democráticos essenciais. Não esqueçamos que a própria diversidade e riqueza da sociedade americana é, em grande medida, resultado das sucessivas ondas migratórias oriundas de todos os países europeus, sem excepção. Em tempos de acentuada incerteza é nossa convicção de que os Estados Unidos precisam do reforço da relação estratégica com a Europa. Não de alvoroço sem sentido.