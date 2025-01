Também eu Ainda Estou Aqui. E lembro

O filme Ainda Estou Aqui, que está em cartaz com bilheteiras esgotadas em Portugal, fez-me reflectir sobre os meus dias no Rio de Janeiro durante a ditadura. Disse a mim mesmo: "Eu também ainda estou aqui e lembro". Fiz parte da "imprensa gringa" em 1970-76, cobrindo o governo militar brasileiro, a tortura, os desaparecimentos, o sequestro de embaixadores e as famílias de classe média apanhadas no meio da sua feliz existência à beira-mar e as células escuras e sujas da polícia militar. Encontrei-me com as famílias que tinham membros entre as dezenas de milhares de vítimas e partilhei da sua agonia e escrevi sobre sua situação.

Vivi na Zona Sul do Rio como correspondente estrangeiro da Associated Press. Era um posto muito admirado pelo seu estilo de vida "Dolce Vita" que reflectia o Rio de Janeiro pelas suas belas paisagens, carnaval e sol. Mas foi um posto debilitante para um jornalista que teve de viver as tragédias que a ditadura impôs às vidas humanas. Era responsável pelo envio de notícias e fotografias para o estrangeiro, para a Associated Press, enquanto os meios de comunicação social locais estavam amordaçados pela censura. E pagámos pela nossa temeridade.

Compreendo porque é que o filme Ainda Estou Aqui está a causar tanto impacto em milhares de portugueses, com plateias esgotadas nos cinemas. Sei que lhes recorda a época salazarista que muitos ainda sentiram na pele. Lembra-lhes Peniche, Aljube, Tarrafal e muitos outros locais onde a oposição portuguesa foi interrogada e brutalmente torturada

A atriz brasileira Fernanda Torres, que por vezes vive em Lisboa, ganhou o prestigiado prémio norte-americano Globo de Ouro e foi nomeada para o Óscar de melhor atriz. O filme apresenta um olhar íntimo sobre o Brasil durante a ditadura militar que dominou o país até 1985. Durante esse regime, dissidentes políticos e suspeitos de ajudar opositores clandestinos do regime foram interrogados, torturados, exilados e mortos por sua oposição.

Rubens Paiva, ex-deputado brasileiro, que abandonou a política depois de ter sido exilado do Rio, estava entre os milhares de torturados e as centenas de desaparecidos e mortos. Um dia, os militares vestidos à civil tocaram à campainha da casa de sua família e pediram a Paiva que viesse ser interrogado. Depois de Paiva ter saído pela porta da frente, a família nunca mais o viu. Eunice Paiva, sua esposa, também ficou detida por 12 dias e é a heroína do filme baseado no livro escrito por seu filho Marcelo Rubens Paiva. O local de interrogatório do Paiva foi na zona norte do Rio, na Barão de Mesquita, um lugar que lembra vagamente a sede da PIDE na Rua António Maria Cardoso, em Lisboa.

Foi assim que os rebeldes clandestinos conseguiram derrotar os militares, quebrando a censura no Rio. Tal como em Portugal, onde vivi no final dos anos 60 antes de me mudar para o Rio, nenhum órgão de informação local estava autorizado a falar sobre a luta clandestina. Mas a mídia estrangeira desempenhou um papel importante. A organização clandestina brasileira chamada 'VPR-Vanguarda Popular Revolucionária' precisava de publicidade. Eles estariam a raptar embaixadores. As primeiras vítimas foram o embaixador dos EUA, seguido do alemão e depois do suíço, durante a minha estadia no Rio. O filme situa-se exatamente nesse período e retrata o rapto do embaixador suíço.

O VPR ou outros grupos deixavam as suas exigências num envelope, normalmente num caixote do lixo, e nós éramos alertados por um telefonema anónimo para o irmos buscar ao caixote. As exigências consistiam em publicar um comunicado nas primeiras páginas dos jornais nacionais, criticando o governo e pedindo a libertação dos seus camaradas na prisão. O comunicado indicava o nome dos prisioneiros que eles exigiam que fossem trocados pelos diplomatas raptados. Estas negociações prolongar-se-iam durante semanas através dos meios de comunicação social: o governo responderia com um comunicado oficial.

Os jornalistas estrangeiros que publicavam os relatos dos grupos clandestinos e davam voz às suas reivindicações nos despachos enviados para o estrangeiro eram frequentemente presos, detidos ou expulsos, como o meu colega da Agence France Press. Eram levados diretamente para o aeroporto e empurrados para um voo que lhes assegurava a saída do país depois de passarem alguns dias na prisão.

Em Ainda Estou Aqui, a história desenvolve-se em torno do embaixador suíço raptado, que foi libertado após 40 dias de cativeiro no início de 1971. Quando entrevistei o embaixador, Giovanni Bucher, ele disse-me que esteve vendado durante todo o seu rapto, nunca soube onde estava e tinha a certeza de que nunca mais veria a luz do dia. "Quero ir para casa", disse-me depois de ter sido encontrado a meio da noite, atordoado, numa rua deserta do Rio. Partiu pouco tempo depois.

Estas eram as histórias da vida quotidiana do Rio naqueles dias. Dormíamos nos nossos sacos-cama, nos nossos gabinetes, à espera que novas mensagens caíssem nos caixotes do lixo ou que chegassem comunicados oficiais sobre a eventual libertação dos prisioneiros, enviados para Cuba, Chile, México ou Argel. Andávamos numa corda bamba quando cobríamos qualquer coisa sobre o regime. A minha colaboradora em São Paulo, que por acaso era uma ativista pró-dissidência, viu o marido desaparecer durante semanas. Tínhamos de ser rigorosos e estar atentos para não sermos enganados por agentes do governo que se faziam passar por jornalistas para nos meterem em sarilhos. Desconfiávamos até uns dos outros, admitindo que houvesse informadores entre nós, nos nossos gabinetes.

No caso do Bucher, o resgate do embaixador foi a libertação de mais de 70 prisioneiros, transportados de avião para o Chile (onde Allende governava, antes do golpe de Estado de Pinochet). Para vergonha do regime brasileiro, os diplomatas raptados só eram libertados quando os prisioneiros libertados aterravam em segurança nos países estrangeiros e as suas fotografias tinham sido publicadas nos meios de comunicação social brasileiros internacionais e locais como prova da saída segura do Brasil.

Casos como o de Rubens Paiva eram difíceis de cobrir, porque as famílias tinham relutância em falar, com medo de uma repercussão maior. Mas a esposa de Ruben Paiva, Eunice não tinha medo. Nós íamos às suas reuniões em lugares discretos, como a casa de amigos.

O seu caso era semelhante a outra tragédia que chamou a atenção dos meios de comunicação social mundiais na mesma altura, quando o filho de uma estilista de renome internacional, Zuzu Angel, desapareceu. O corpo do seu filho nunca foi encontrado. Para aqueles que querem uma sequela de Ainda Estou Aqui, um filme de 2006 chamado Zuzu Angel é um bom filme para ver

Zuzu descobriu que o seu filho Stuart, que também tinha cidadania americana, foi arrastado para trás de um jipe, onde lhe colaram a boca ao tubo de escape. Acabou por morrer com uma hemorragia na prisão, segundo testemunhas. Não havia limites para as técnicas de tortura, como contaram os sobreviventes mais tarde. A noiva de Stuart, Sónia, outra opositora ao regime, também morreu às mãos da polícia política. Zuzu recorreu a contactos internacionais, entrando à socapa num hotel do Rio e confrontando o então secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, que ignorou o seu caso, pois as relações Brasil-EUA eram demasiado importantes para serem prejudicadas pelos direitos humanos. Eu estava em Nova Iorque, durante umas curtas férias, quando Zuzu apareceu por lá. Ela tinha, de alguma forma, desafiado o regime, organizando um desfile de moda no consulado brasileiro em Nova Iorque, devido à sua fama internacional, e bordou anjinhos nos tecidos em memória do seu filho, para desgosto das autoridades brasileiras. Vou continuar a recordar o calvário do meu filho e nunca vou desistir", disse-me depois do desfile. Zuzu morreu num acidente de carro suspeito que lhe tirou a vida num túnel do Rio em 1976. A família acredita que ela foi morta pela polícia militar.

Passados mais de 50 anos, as memórias permanecem vivas. São duras para quem as cobriu e ainda mais para as famílias e as pessoas que viveram sob ditaduras. Filmes como Ainda Estou Aqui prestam uma homenagem aos que sofreram.