O silêncio dos bons

Martin Luther King escreveu que “teremos de nos arrepender, nesta geração, não apenas das palavras e ações (…) das pessoas más, mas também do silêncio das pessoas boas”. No período histórico que vivemos será muito útil e definidor saber onde está cada um. Vem isto a propósito da manifestação “Não nos Encostem à Parede” e de como muitos analisam e interpretam as ações e as reações à rusga de 19 de dezembro na Rua do Benformoso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt