Todos os media e políticos que estão no Twitter/X estão a apoiar o neonazismo

A ligação é muito óbvia entre a agenda de Musk e o neonazismo. Também é demasiado evidente que a compra do Twitter/X por Musk em 2022, a rede social com mais influência na política, não foi uma manobra de um empresário, foi uma manobra de um megalómano maníaco que quer ainda mais poder, para além do poder de ser o homem mais rico do planeta.

Ele queria, e conseguiu, com isso, chegar ao topo do poder do país económica e militarmente mais poderoso do mundo, usando estratégias aberrantes como, durante semanas, pagar 1 milhão de dólares por dia a alguém que se inscrevesse para votar nas eleições dos EUA. E, como se isso não bastasse, agora quer destruir as democracias europeias, fomentando declaradamente a desinformação e, em particular, a extrema-direita, neonazis assumidos.

A não ser que me digam que é uma questão de vida ou de morte, ou que irão passar fome se cancelarem a conta no Twitter/X, então saibam na plenitude da vossa consciência que estão a apoiar o neonazismo de uma forma directa. Atenção que, para mim, aquela saudação pseudonazi de Musk de há dias, repetida duas vezes, é um detalhe quase irrelevante; é tudo o resto que sabemos sobre Musk, e sobre o Twiiter/X, que torna evidente o apoio aos saudosistas de Hitler e das suas tácticas de matança de milhões e milhões de pessoas, sustentada na discriminação e na supremacia branca, que me leva a ser tão seguro nestas palavras.

“Incitar à violência online é crime. Não é uma questão de liberdade de expressão, é crime”, disse o primeiro-ministro britânico, Kier Starmer, neste Verão, após o trágico assassinato de três meninas por um adolescente, episódio sobre o qual se espalharam rapidamente mentiras acerca da nacionalidade e religião do autor do crime, que era britânico, cristão, embora negro, de cor de pele, o que chegou para fomentar o ódio aos não-brancos, todos, e aos não-cristãos, todos. Estas mentiras espalhadas essencialmente no Twitter/X incendiaram Inglaterra e Elon Musk ainda acrescentou provocações e insultos ao líder do governo britânico, deitando ainda mais gasolina na fogueira da desinformação e na mentira. Centenas de feridos, centenas de presos, polícias feridos e um aumento do ódio imensurável – um “vírus” que não se mata com água e sabão.

Mais recentemente, a AfD, partido alemão claramente neonazi, a ponto de até Marine Le Pen se ter afastado deles, recebe elogios de Musk: “Apenas a AfD pode salvar a Alemanha”, diz. E, à conversa com a líder do partido neonazi, concorda com ela, dizendo “Sim, sim…” à frase: “Hitler não era de direita ou conservador, era comunista…”, enquanto trivializavam o holocausto em conversa amena. No Reino Unido, Musk apoia McIntyre, também extremista e neonazi, um hooligan preso inúmeras vezes por violência extrema, que organizou ataques e incêndios a mesquitas que deixaram 50 polícias feridos. McIntyre já proferiu frases como “as mesquitas têm de arder” e apelou à morte de todos os judeus, muçulmanos e pretos. Musk apoia-o, jura a sua inocência e pede a sua libertação repetidas vezes no Twitter/X. E podia continuar, com exemplos semelhantes de apoios de Musk, a partidos de ideologia semelhante nos Países Baixos, Áustria e Itália.

Sabendo isto, todas as pessoas que compram um Tesla ou têm conta no Twiiter/X estão, directamente, sem curvas ou rotundas, a dar dinheiro, a dar apoio moral e legitimidade ao neonazismo (eu cancelei a minha conta por estes motivos, e trabalho muito nas redes sociais no que se tornou o meu “trabalho” após a minha doença, o activismo humanitário).

Eu também não simpatizo com Zuckerberg pelos passos que deu recentemente para se encostar a Trump e Musk no caminho da desinformação – porque lhe deve dar jeito ao negócio – e muitas críticas lhe podem e devem ser feitas, mas não é nada de semelhante a Elon Musk e à sua agenda política.

Nos EUA, peritos concluíram que Musk e o Twitter/X estão no epicentro da desinformação sobre as recentes eleições e contabilizaram que só as afirmações falsas de Musk na sua plataforma chegaram a 2 mil milhões de visualizações. O Financial Times publicou há dias um artigo com o título “A ameaça de Musk à democracia europeia”. Resta alguma dúvida?

A única solução para nos defendermos de algo tão sagrado como a democracia, e contra algo tão grotesco como o neonazismo, é cancelar a conta do Twitter/X, algo que já foi feito pelo The Guardian, pelo Federação Europeia do Jornalismo ou pelo Le Monde, que explica a decisão num editorial do seu director (“Lutando pelos factos na era de Trump e Musk”), e muitos mais meios de comunicação, celebridades e grandes empresas, todos sustentados nos factos de que esta rede social alimenta as teorias da conspiração de extrema-direita e o racismo. São factos incontornáveis e irrefutáveis.

E em Portugal? Alguém? Algum político? Algum jornal? Alguém teve a coragem de sair do Twitter/X? Ninguém de relevância saiu do Twitter em Portugal (pesquisei e nada encontrei, posso não estar 100% certo), nem o meu querido PÚBLICO, do qual muito me orgulho, por me dar esta honrosa oportunidade de dar a minha pequena contribuição para a opinião pública. Entre as muitas coisas que me fazem crer que é o melhor jornal em Portugal, eu destacaria a curiosidade de pouca gente saber quem paga as contas deste fantástico produto de excelente informação e jornalismo há mais de 30 anos… E sei que quem paga nada pede a não ser independência e bom jornalismo. Mas também não teve, ainda, a coragem de cancelar a conta no Twitter/X. Caro jornal PÚBLICO, cancela o Twitter/X, Portugal e o mundo agradecem-vos.

Caros leitores, caros políticos, caros media: cancelem o Twitter/X pelo vosso amor-próprio e pelo vosso amor ao próximo. Há alternativas com as mesmas características e pensadas para os mesmos fins: o Threads vem a subir muito rapidamente com 275 milhões de utilizadores, contra os 333 milhões do Twitter/X que caiu 5% em 2024, o que me dá algum alento e esperança na humanidade.

Apressem-se a sair do Twitter ou arriscam-se a ser os últimos a ficar lá com o Mário Machado e os amigos. A vida é feita de opções e muita sorte a nossa que as temos. E para continuarmos a ter o privilégio de viver em democracia, temos de lutar por ela, todos os dias. Ou cancelam a conta no Twitter/X ou estão directamente a patrocinar financeira e moralmente o neonazismo, a extrema-direita e a desinformação que é o maior perigo para a democracia. A escolha é vossa. Usem-na enquanto podem.