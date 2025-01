Façamos uma reforma outra vez... antes que esta aconteça

A propósito da demissão do director executivo do Serviço Nacional de Saúde já nomeado pelo actual Governo, algumas vozes têm defendido que se acabe com a Direcção Executiva.

Escolhe-se mal as pessoas? Mude-se toda a estrutura. A propósito da demissão do director executivo do Serviço Nacional de Saúde, já nomeado pelo actual Governo e com sucessor também já escolhido por este, algumas vozes têm defendido que se acabe com a Direcção Executiva. Se a moda pegasse, e se, de cada vez que o Governo escolhesse mal o perfil para uma função ou estivesse insatisfeito com determinada pessoa nesse cargo, se resolvesse a situação com a extinção do cargo, teríamos uma razia nas lideranças da administração pública.