O contágio continua

Se o secretário-geral do PS queria muito criticar os governos de António Costa, tinha bom remédio: apontava a crítica à persistência do problema dos vistos de trabalho, que quase não eram passados.

O secretário-geral do Partido Socialista deu uma entrevista ao Expresso que teve como foco as suas posições sobre a imigração. É certo que o foco foi escolha dos media, mas essa escolha foi antecipada pelo entrevistado. Ou seja, o secretário-geral do PS quis fazer do tema da imigração o trunfo da sua intervenção. O modo como o tratou assentou, porém, num conjunto de equívocos (chamemos-lhes assim).