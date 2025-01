Ramalho Eanes, referência ética e humanista

O general Eanes celebrou no sábado 90 anos. Uma vida plena de dedicação abnegada a Portugal em vários momentos, posições de comando e geografias. De quase desconhecido oficial operacional no 25 de Novembro de 1975 a chefe do Estado eleito entre 1976 e 1986. Mantendo sempre um perfil discreto e aparentemente distante, possui um sentido de humor pontual, cirúrgico e também muito circunstancial. Não se alarga em grandes convívios ou conversas, preferindo uma frugalidade de atitudes e palavras, reservando-as para o essencial. Em 2000, ofereceu-nos um dos seus rasgos morais, num exemplo de despojamento, ao recusar a promoção a marechal que lhe era devida.

Tem perante a vida uma atitude permanente de preocupação política, no sentido da polis, com o outro, com o que o rodeia, com o país, com o cidadão, ou seja, com a dinâmica e a interacção da sociedade civil, base, aliás, da sua tese de doutoramento, que concluiu em 2006. O outro momento singular e ético aconteceu em 2008, ao recusar receber mais de um milhão de euros em retroactivos a que tinha direito.

São estes exemplos e posturas de verticalidade de um homem honrado como o general Ramalho Eanes que tenho dúvidas que muitos estivessem dispostos a aplicar nas suas vidas. Ao lado de uma grande mulher, Manuela Eanes, que construiu também uma obra de reconhecido mérito, o Instituto de Apoio à Criança, são pessoas simples e que, numa postura de humildade cristã e altruísta, estão sempre ao serviço do outro. Coisa rara nos tempos aziagos que enfrentamos. Um grande bem-haja, caro e estimado Presidente!

José Manuel Pina, Lisboa

​O “moraleirismo” é a deriva do vício

Com referiu Foucault, a repressão do desejo interdito deriva para uma obsessão discursiva “moraleira” que, quando tem uma recaída, solta o vicio do desejo reprimido, como parece ter acontecido com o caso Miguel Arruda. Esquece-se que a moral é uma postura e não uma arma de arremesso. O Chega utiliza essa arma contra os políticos com vozes estridentes e um vermelhusco na face, sem olhar para o espelho. É uma forma de fazer espectáculo e, com o ruído, abafar casos parecidos que foram acontecendo no Chega e não só, entre deputados, mas também autarcas e até com o próprio André Ventura. Basta ler as acusações que lhe foram feitas na altura em que era inspector tributário. Acresce o caricato de o próprio regime democrático premiar o infractor: o deputado das malas (pela inteligência artificial) passou a deputado independente e com isso melhorou o salário, passa a ter gabinete próprio, dispor de assessores e ainda cerca de cinco mil euros para despesas, etc.

Esta imoralidade do sistema poderia ser corrigida com uma pequena reforma: os partidos funcionam como “empresas” que arranjam os seus “colaboradores” e depois sujeitam-nos ao sufrágio dos eleitores que, geralmente, nem os conhecem. Evitava-se as más escolhas, se fosse deixado aos eleitores o direito de riscar o nome dos candidatos a deputados ou a autarcas que os partidos apresentam nas suas listas. Assim, a escolha era dos eleitores e deixava de fazer sentido permanecerem no Parlamento como não inscritos no partido. Mas nem esta reforma os partidos fazem, porque quem manda nos partidos são os seus aparelhos, cuja situação faz com que cresça o descrédito dos mesmos e o vazio entre eleitores e eleitos.

João Baptista Magalhães, Folhada

Sobre plutocracias

O Presidente cessante dos EUA, num seu discurso de despedida, qualificou a situação resultante das recentes eleições presidenciais no país como a de uma plutocracia, ou seja, a de um domínio absoluto do Estado e respectiva sociedade pelos mais ricos. Esta afirmação em si é absolutamente certeira, mas uma tal franqueza leva muita água no bico, porque o que ele quis insinuar foi que a Administração anterior, da qual era Presidente, seria muito diferente e demarcada dos ditos multimilionários. Não há nada de mais falso. Todos sabemos que qualquer candidato à presidência dos EUA, ou ao Senado ou ao Congresso, começa por fazer um peditório para financiar a sua campanha eleitoral, que exige valores muito avultados, que só os grandes empresários estão em condições de proporcionar; têm de contar com o apoio dos media mais influentes, dos quais são proprietários os mais ricos; e, além disso, os que forem eleitos estão de portas e bolsos abertos aos homens dos lobbies, que trabalham, obviamente, para os mais ricos, com recursos suficientes para lhes dissiparem escrúpulos e beneficiarem dos pretendidos favores. Os partidos que desde há muito se alternam no poder são eles mesmos de cariz plutocrático.

António Reis, Vila do Conde