Ana Catarina Mendes disse mesmo isto? Em 2025?

Já se percebeu que no PS abriu a época de caça a Pedro Nuno Santos, e seja por causa do nome escolhido para as presidenciais ou sobre a sua nova posição sobre imigração, todas as desculpas são boas para os inimigos internos praticarem a pontaria. Mas a reacção de Ana Catarina Mendes na Rádio Renascença à entrevista de Pedro Nuno Santos ao Expresso — onde este admitiu que “o PS não fez tudo bem no que respeita à imigração” — merece uma atenção particular, porque o ataque ao actual líder do PS veio acompanhado de pensamento sociológico. Um pensamento sociológico com cheiro a mofo, que mais parece roubado do catecismo multicultural da década de 1980, como se 40 anos de políticas de imigração falhadas na Europa e de explosão da direita radical não tivessem ensinado coisíssima nenhuma.