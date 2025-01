Portugal e a NATO: muita Europa e uma prenda a Trump

É, porventura, o discurso mais claro que Luís Montenegro fez desde que tomou posse como primeiro-ministro. Ao lado do novo secretário-geral da NATO, o chefe de Governo português traçou as linhas gerais do compromisso do país com a Aliança Atlântica, de que é membro fundador, numa altura em que Mark Rutte faz um périplo pela Europa para a convencer a investir 3% do PIB em Defesa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt