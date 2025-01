O populismo venceu nos EUA, ameaça o Mundo e o fact-checking tornou-se ainda mais importante

Esta newsletter é escrita no dia em que se assinalam 80 anos volvidos desde a libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Numa altura em que aumentam as atitudes anti-semitas e informações falsas sobre o Holocausto. E todos sabemos o papel fundamental que a propaganda nazi teve no controlo da mentalidade de um povo.

Não podemos fingir surpresa. Já todos sabíamos que Trump tinha vencido as eleições há mais de dois meses, mas assistir à sua tomada de posse foi entrar de vez num mundo distópico. Ou voltar a ele. Trump dispara mais mentiras por minuto que uma metralhadora dispara balas. E assim foi nessa sessão e depois também em Davos. Pelo menos 30, segundo a contabilidade da CNN.

Não é novidade que alguns políticos mentem e que usam a mentira ou a omissão como estratégia de campanha ou de governo. Fazem-no desde os tempos da Ágora de Atenas. O general e antigo Presidente Francês, Charles De Gaulle, até o vincou de uma forma caustica e bem-humorada na França dos anos 40. "Como nenhum político acredita no que diz, fica sempre surpreendido ao ver que os outros acreditam nele."

Mas alguma coisa mudou desde essa altura. O que acontecia por vezes passou a ser frequente. O que era feito de forma discreta e dava lugar à vergonha quando revelado, passou a ser assumido como a única verdade. Um político mente e reconstrói nesse minuto uma fatia da realidade. Milhões passaram a acreditar. É crível porque alimenta os instintos mais básicos de muitos: o medo e o ódio. Mas não é verdade. E com isso a verificação dos factos — ou o fact-checking, como é conhecido internacionalmente — passou a ter ainda mais importância. A prática mais básica e fundadora do jornalismo passou a ser a linha entre a distopia e a realidade.

Se há quem use muito a mentira como instrumento político, vale a pena usarmos cada vez mais a verdade como defesa civilizacional. E de formas cada vez mais inteligentes e potenciadoras de chegarem a mais pessoas. A Prova dos Factos é um bom exemplo disso.

O populismo venceu na América e a Marta Leite Ferreira explica neste artigo como a direita populista se tornou a principal geradora de informação falsa. E quanto mais extremista pior. Dois investigadores da Universidade de Amesterdão, Petter Tornberg e Juliana Chueri, criaram uma base de dados com 32 milhões de tweets publicados por 8198 membros do Parlamento entre 2017 e 2022 em 26 países. Esse foi o primeiro passo e descobriram que a "combinação do populismo" com a "ideologia de direita" está associada a partidos que partilham informações com níveis baixos de factualidade". São os dois ingredientes essenciais.

Poucos dias antes da tomada de posse de Trump, Zuckerberg acabou com o programa de verificação de factos no Facebook. Fê-lo, disse, em nome da "liberdade de expressão". Sublinhe-se a tenebrosa ironia. E até admitiu que o fazia por causa do novo ambiente político nos EUA e que ia trabalhar com Trump para fazer frente a outros governos do globo. "A liberdade de dizer porque é que algo não é verdade também é liberdade de expressão", alertou a rede de verificação de factos IFCN numa carta aberta assinada por mais de 70 organizações.

Zuckerberg esteve, aliás, na primeira fila da tomada de posse de Trump. Assim como outros "homens do Presidente", como Elon Musk e Jeff Bezos, dono do Washington Post. Uma realidade próxima do cartoon premonitório de Ann Telnaes que mostrava quatro milionários da tecnologia e media a tentar chegar com sacos de dinheiro a Trump num pedestal. O Washington Post de Bezos recusou a sua publicação dias antes do evento e a cartoonista demitiu-se.

Além de um novo Presidente nos EUA, Janeiro ficou marcado por outro evento. Incêndios florestais devastaram Los Angeles. Milhares de casas foram queimadas e perderam-se dezenas de vidas. No meio disso, Trump multiplicou-se em criticas acusando o governador da Califórnia de ter prejudicado o combate ao fogo por ter diminuído o fornecimento de água ao estado, não assinando uma "declaração de restauração de água" para proteger um peixe em extinção, mas o documento não existe. Nunca existiu, como lhes explicamos nesta prova dos factos.

Por cá também temos partidos e políticos que, por vezes, usam informações falsas, de acordo com a nossa verificação. Numa partilha nas redes sociais, o deputado e vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, disse que os cães estavam proibidos nos jardins por causa dos imigrantes e que judeus e gays foram aconselhados a esconder quem eram em bairros árabes alemães.

Também Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, afirmou haver "mais violência e mais crimes" na capital. Mas segundo a PSP, os primeiros 10 meses de 2024 mostraram uma realidade diferente na Área Metropolitana de Lisboa.

