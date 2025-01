UE prepara-se para levantar gradualmente as sanções impostas à Síria

A União Europeia está preparada para aliviar o regime de sanções impostas à Síria no rescaldo da repressão política do regime do deposto Presidente Bashar al-Assad, começando por levantar gradualmente as medidas restritivas que afectam os sectores dos transportes e energia, de forma a promover a reconstrução do país.

Segundo a alta representante para a Política Externa e de Segurança da União Europeia, Kaja Kallas, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE deram, esta segunda-feira, o seu acordo político a um roteiro para a suspensão das sanções sectoriais, numa “abordagem passo a passo”.

“Estamos a ver os passos que estão a ser dados pelas novas autoridades: se forem na direcção certa, então também daremos passos do nosso lado”, explicou a chefe da diplomacia europeia. E embora “o objectivo da UE seja avançar rapidamente, o levantamento das sanções pode ser revertido se forem tomadas medidas erradas”, acrescentou, referindo-se a acções que ponham em causa direitos fundamentais ou o tratamento de minorias étnicas e religiosas.

O roteiro começa pelo levantamento das medidas sectoriais com mais impacto na reconstrução económica – para já, a UE não está disponível para rever as sanções sobre o sector bancário, que dizem respeito ao financiamento do terrorismo, nem para levantar o embargo à venda de armas. “Temos uma longa lista de sanções sectoriais contra a Síria. O que está previsto é começar pelas áreas que são mais precisas para que o novo Governo possa iniciar efectivamente a reconstrução do país”, afirmou Kaja Kallas.

Esta segunda-feira, os 27 ministros dos Negócios Estrangeiros deram ainda o seu acordo à reactivação da sua missão civil de vigilância da fronteira de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egipto, que foi suspensa em 2007, depois do Hamas assumir o poder no enclave palestiniano.

Na conferência de imprensa após a reunião, Kaja Kallas não forneceu grandes detalhes sobre o teor da operação, excepto para dizer que a missão retomará o mandato anterior e poderá ser retomada já em Fevereiro. “Todos concordaram que esta missão pode desempenhar um papel decisivo no apoio ao cessar-fogo” alcançado entre Israel e o Hamas, disse.

Kallas defende “sanções mais fortes” contra a Rússia

Entretanto, continua em preparação um 16.º pacote de sanções contra a Rússia: a intenção dos 27 é que a sua aprovação coincida com a data do terceiro aniversário da invasão em larga escala da Ucrânia. “Temos que ver o que mais podemos fazer para pressionar a Rússia”, vincou a alta representante, que defendeu “sanções mais fortes”, nomeadamente contra a chamada frota fantasma de petroleiros russos.

Esta segunda-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros deram luz verde à renovação semestral do regime de sanções contra a Rússia na sequência da sua guerra de agressão contra a Ucrânia. Como habitualmente, a Hungria “reservou” até ao último momento a sua decisão, que podia pôr em causa o acordo encontrado pelos parceiros do G7 para a utilização dos lucros extraordinários dos activos imobilizados do Banco Central da Rússia para financiar um empréstimo de 50 mil milhões de dólares à Ucrânia.

“Estamos a renovar um regime de sanções que já privou a Rússia de Vladimir Putin de receitas no valor de 400 mil milhões de euros, o equivalente a três anos de financiamento do seu esforço de guerra”, salientou o ministro da Defesa de França, Jean-Noel Barrot.

O Governo de Budapeste ameaçara bloquear a decisão, primeiro para “concertar” posições com a nova Administração Trump, nos Estados Unidos, e depois para pressionar os seus parceiros a oferecer-lhe garantias de que o abastecimento energético do país não é posto em causa com o fim do trânsito de gás russo através da Ucrânia. Depois de obter uma declaração da Comissão Europeia a prometer “solidariedade” no fornecimento de gás, o veto da Hungria voltou a ficar na gaveta.