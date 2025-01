Ucrânia muda o comandante da frente leste devido ao avanço dos russos

O major-general Mykhailo Drapatyi substitui o brigadeiro-general Andriy Hnatov depois de as forças russas terem conquistado a cidade de Velyka Novosilka, na região de Donetsk.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, substituiu o comandante da frente oriental, o campo de batalha mais aceso da guerra na Ucrânia, depois de as forças russas terem capturado mais uma cidade estratégica. O brigadeiro-general Andriy Hnatov foi substituído pelo major-general Mykhailo Drapatyi, comandante geral das forças terrestres, que manterá as suas anteriores funções. Hnatov foi encarregado de supervisionar a formação e as comunicações.

No seu discurso nocturno de domingo gravado em vídeo, Zelenskiy afirmou que o objectivo era reforçar o comando das tropas na região de Donetsk, uma das quatro províncias que a Rússia afirma ter anexado desde a sua invasão total em 2022, tem sido o principal foco de combates há mais de um ano.

Os militares ucranianos confirmaram na segunda-feira que tinham retirado da cidade de Velyka Novosilka, na região de Donetsk, um dia depois de a Rússia ter afirmado que a tinha capturado. Viktor Trehubov, porta-voz militar da frente oriental da Ucrânia, confirmou que as tropas russas tinham entrado na cidade, mas disse que os combates continuavam nos arredores.

As forças russas têm vindo a avançar lenta, mas constantemente no leste da Ucrânia há mais de um ano, num combate terrestre implacável que causou perdas militares maciças em ambos os lados. Kiev, por seu lado, conseguiu capturar e manter uma bolsa de território dentro da Rússia nos últimos seis meses.

O novo comandante oriental ucraniano, Mykhailo Drapatyi, de 42 anos, é muito respeitado no exército, onde lhe foi atribuída a responsabilidade de travar uma ofensiva russa na região nordeste de Kharkiv no ano passado.

As forças ucranianas travaram o ataque inicial da Rússia à capital, Kiev, após a invasão russa em 2022 e obtiveram vários êxitos importantes na reconquista de território durante o primeiro ano da guerra. Mas têm estado, em grande medida, na defensiva desde o fracasso de um grande contra-ataque em meados de 2023.

Os analistas ucranianos calculam que a Rússia tenha capturado cerca de 3000 km quadrados de território no ano passado.

Com a guerra a aproximar-se da marca dos três anos em Fevereiro, a Ucrânia está em desvantagem no campo de batalha e as suas tropas estão exaustas.

O Governo de Kiev tentou resolver a questão baixando a idade de mobilização de 27 para 25 anos e introduzindo regras mais duras para os que fogem ao recrutamento. Mas, até à data, tem-se resistido a baixar ainda mais a idade de mobilização para aumentar os efectivos.

Trehubov, o porta-voz das forças do Leste, afirmou que o centro logístico de Pokrovsk, na região de Donetsk, continua a ser o principal objectivo russo. Acredita-se que cerca de sete mil pessoas permanecem em Pokrovsk, que tinha cerca de 60 mil habitantes antes da invasão

“A direcção de Pokrovsk é responsável por pelo menos metade de todos os confrontos de combate, há muitos combates lá. É a zona mais activa”, disse Trehubov à televisão ucraniana. “Estão a tentar contornar a cidade, cortar as linhas de abastecimento e expulsar as nossas tropas da cidade.” Reuters