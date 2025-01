Rebeldes do M23 assumem controlo de Goma, no leste da República Democrática do Congo

O grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23) declarou no domingo ter tomado o controlo de Goma, capital da província de Norte-Kivu, no leste da República Democrática do Congo (RDC), no meio de um recrudescimento do conflito entre o exército congolês e o grupo apoiado pelo Ruanda.

