Quénia anuncia cimeira extraordinária para debater conflito no Leste da República Democrática do Congo

Goma, a principal cidade do Leste da RDC, é cenário de fogo de artilharia pesada após a entrada, ontem, de combatentes do grupo rebelde M23 e soldados ruandeses. Angola manda retirar membros de apoio.

A cimeira extraordinária da Comunidade dos Estados da África Oriental sobre a situação no Leste da República Democrática do Congo (RDC) realiza-se quarta-feira, com participação dos presidentes democrático-congolês e ruandês, anunciou a Presidência queniana esta segunda-feira.

“Discuti a realização da reunião na quarta-feira com o Presidente [ruandês], Paul Kagame, e com o Presidente [da RDC], Félix Tshisekedi, e ambos confirmaram a sua participação”, declarou hoje aos jornalistas o Presidente queniano, William Ruto, que detém actualmente a presidência da Comunidade dos Estados da África Oriental (CAO). Ruto não especificou qual o local para a realização da cimeira.

Goma, a principal cidade do leste da RDC é cenário de fogo de artilharia pesada após a entrada, na noite anterior, de combatentes do grupo rebelde M23 e soldados ruandeses. Ruto disse que não acredita numa “solução militar” na região. Cerca de meia dúzia de cessar-fogos e tréguas já foram declarados e depois violados no leste da República Democrática Congo. O último cessar-fogo foi assinado no final de Julho. Em Dezembro, no âmbito de um processo de paz supervisionado por Angola, nomeada mediadora pela União Africana, uma reunião em Luanda entre Tshisekedi e Kagame foi cancelada devido à falta de acordo sobre os termos de um acordo.

A chegada dos soldados ruandeses e dos combatentes do M23 à capital da província de Kivu do Norte, na fronteira com o Ruanda e onde vivem um milhão de habitantes e outros tantos deslocados, marca o fim de várias semanas de avanços do exército democrático-congolês. Num comunicado de imprensa divulgado no domingo à noite, o M23 referiu-se ao que designou como “dia glorioso da libertação da cidade de Goma”, lançando um ultimato aos soldados democrático-congoleses para que se rendam.

No mesmo dia, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, Kinshasa acusou o Ruanda de lhe ter “declarado guerra”. A ONU apelou explicitamente “às Forças de Defesa do Ruanda para que deixem de apoiar o M23 e se retirem do território da RDC”. Durante a reunião, vários Estados-membros apontaram igualmente o dedo ao Ruanda, nomeadamente a França, os Estados Unidos e o Reino Unido.

Falta de segurança obriga Angola a retirar membros de apoio

O Ministério das Relações Exteriores angolano anunciou também nesta segunda-feira que, face ao “agravamento do conflito” no Leste da República Democrática do Congo, procedeu à retirada dos 22 membros das duas entidades incumbidas de apoiar o processo de pacificação naquela região. As duas entidades são o Mecanismo Ad-hoc de Verificação Reforçado (MAVR) e o Mecanismo Conjunto de Verificação Alargado (MCVA), da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

“Face ao agravamento do conflito naquela região, em particular na cidade de Goma, aonde estavam sediados, essa medida foi desencadeada numa acção concertada com os Governos da RDC e do Ruanda”, tendo os membros das duas entidades chegado às primeiras horas de hoje a Luanda a bordo de um avião da Força Aérea angolana, acrescenta-se no comunicado.

Angola detém actualmente a presidência da CIRGL e é o facilitador designado pela União Africana para mediar as tensões político-diplomáticas e de segurança entre a RDC e o Ruanda. O MAVR e o MCVA/CIRGL foram criados para apoiar o processo de pacificação no Leste da RDC e integram membros dos países da região.