Álvaro Vasconcelos sobre Auschwitz: “A extrema-direita cresce na negação dos crimes do passado”

A efeméride do Dia da Memória do Holocausto relembra-nos que mais de um milhão de pessoas foram assassinadas no mais terrível dos campos de concentração nazis.

O campo de concentração de Auschwitz foi libertado pelas tropas soviéticas, precisamente, há 80 anos.

A memória do Holocausto não nos pode deixar indiferentes no actual contexto político mundial, no qual as ideias nazis têm um relevo público sem precedentes, quando o fantasma hitlerariano volta a pairar sobre a Europa, nomeadamente entre a extrema-direita alemã, o quando a saudação nazi é repetida por Elon Musk.

“A extrema-direita cresce na negação dos crimes do passado”, diz Álvaro Vasconcelos, convidado do episódio de hoje.

