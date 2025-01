“É a alegria do retorno” ao Norte da Faixa de Gaza, apesar da enorme destruição

Imagens de multidões em júbilo no território destruído por finalmente reverem familiares ou regressarem a casa. “Pensávamos que, como os nossos antecessores, não iríamos voltar.”

A multidão estende-se pelo caminho, paralela ao mar: dezenas de milhares de palestinianos, muitos a pé, outros de carro, começaram esta segunda-feira a regressar à parte Norte do território, de onde muitos saíram no início da guerra que se seguiu ao 7 de Outubro, e onde se concentrou uma ofensiva israelita nos últimos quase quatro meses.

Muitos não têm ilusões sobre a hipótese de encontrarem uma casa de pé depois dos fortes bombardeamentos israelitas. Um homem entre os que estavam a regressar ouvido pela emissora Al-Jazeera disse que irá pôr uma tenda no sítio onde era a sua casa, “o que é muito melhor do que estar deslocado à força no Sul de Gaza”.

O jornalista da Al-Jazeera Tamer Almisshal descreveu “um momento histórico para os palestinianos porque é a primeira vez desde 1948 que os que foram forçados a sair das suas casas e da sua terra conseguem voltar”.

“É a alegria do retorno”, disse Abu Matter ao jornalista. “Pensávamos que, como os nossos antecessores, não iríamos voltar.”

Uma grande parte da população da Faixa de Gaza é refugiada ou descendente de refugiados que saíram ou foram expulsos das suas terras durante a guerra que levou à criação do Estado de Israel, em 1948, naquilo a que os palestinianos chamam Nakba, ou Catástrofe.

Havia também crianças a falar aos jornalistas da Al-Jazeera (Israel ainda não permitiu a entrada no território a jornalistas estrangeiros) dizendo que iriam ver pela primeira vez familiares depois de um ano e meio de separação.

O regresso aconteceu depois de o Qatar, um dos mediadores do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, ter anunciado que o movimento islamista palestiniano iria libertar uma refém civil, Arbel Yehoud, junto com dois outros reféns ainda esta semana. Israel acusava o Hamas de não cumprir a sua parte do acordo por ter libertado militares (quatro mulheres) antes de civis, sendo a família Bibas, uma mãe e dois filhos de dois e quatro anos, uma preocupação.

O fluxo de civis começou depois de muitos se agruparem junto a postos de controlo, esperando a aguardada autorização para seguir para norte. Responsáveis palestinianos citados pelo jornal The Guardian disseram no domingo que as forças israelitas tinham disparado sobre a multidão, matando duas pessoas e deixando nove feridas. O Exército declarou que disparou tiros de aviso contra vários “grupos de dezenas de suspeitos” que estavam a “avançar em direcção aos soldados” israelitas.

A passagem das pessoas está a ser feita por grupos, relata a Al Jazeera, com uma fila de automóveis a estender-se por cinco quilómetros.

A emissora acrescenta que o grande desafio para os civis será manterem-se seguros ao passar por zonas com edifícios destruídos e escombros por todo o lado. Segundo uma análise da BBC, mais de metade dos edifícios de Gaza ficaram destruídos.

Um dos grandes desafios vai ser ainda conseguir encontrar famílias de crianças não acompanhadas ou separadas das famílias, segundo o gabinete para as questões humanitárias da ONU: haverá pelo menos 17 mil crianças nessa situação, estima a agência, e ainda 35 mil que se estima que tenham perdido um ou ambos os pais durante o último ano.

A guerra em Gaza foi marcada pelo surgimento, nos hospitais, desde muito cedo, do termo WCNSF, Wounded Child with No Surviving Family (Criança ferida sem família sobrevivente), dado o número considerável de crianças que chegavam nesta situação.

Muitas pessoas tiveram ainda de se deslocar várias vezes: o Gabinete para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (​OCHA) diz que, entre Outubro de 2023 e Outubro de 2024, as pessoas tiveram de se deslocar uma média de seis vezes. Mais, os locais que Israel declarava serem seguros, como foi Rafah a dada altura e a zona de Al-Mawasi, também foram atingidos por ataques. A grande maioria dos deslocados (que foi quase 80% da população total do território) saiu do Norte para localidades do Sul e até agora não tinha podido regressar.