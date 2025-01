Agência Europeia de Medicamentos sai do X e ruma ao Bluesky

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) anunciou esta segunda-feira que deixará de publicar no X (antigo Twitter) e passará a utilizar o rival Bluesky, tornando-se a mais recente organização a abandonar a plataforma de redes sociais que alguns criticaram pelo seu conteúdo.

“A EMA vai deixar de publicar actualizações e conteúdos na X. Consideramos que a plataforma X já não se adequa às nossas necessidades de comunicação”, afirmou a agência num comunicado. “Após uma análise cuidadosa, a agência decidiu abrir uma conta na Bluesky”, continuou.

Os porta-vozes da EMA não puderam ser contactados de imediato para mais comentários. Foi enviado um pedido de comentário à X.

A decisão da EMA segue-se a outras organizações que abandonaram ou reduziram a sua actividade no X devido a preocupações com o conteúdo da plataforma, incluindo o Centro de Combate ao Ódio Digital, sem fins lucrativos, os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Alemanha, o jornal britânico The Guardian e várias universidades do Reino Unido.

Isto acontece numa altura em que o bilionário Elon Musk, proprietário do X, está a intensificar a sua campanha política na Europa, mais recentemente incitando os alemães a votar num partido de extrema-direita.

Musk ajudou Donald Trump a vencer as eleições presidenciais americanas do ano passado, mas a sua plataforma foi criticada por especialistas em desinformação por permitir a disseminação de informação falsa durante a campanha. Musk diz que quer que o X defenda a liberdade de expressão.

Desde a vitória de Trump nas eleições, a Bluesky tem vindo a aumentar o número de utilizadores. Mas continua a ser muito mais pequena do que as suas redes sociais rivais.

A EMA é uma agência descentralizada da UE, responsável pela avaliação científica, supervisão e controlo da segurança dos medicamentos. A sua sede é em Amesterdão, nos Países Baixos.

Esteve regularmente no centro das atenções durante a pandemia de covid-19, uma vez que decidiu sobre a utilização de vacinas na União Europeia.

A Comissão Europeia e outras instituições da UE continuam activas no X. No início deste mês, o Banco Central Europeu aderiu ao Bluesky, mas não abandonou o X.