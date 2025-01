Pequeno comércio aposta nas entregas em bicicleta para fugir ao trânsito no Porto

Pequenos comércios do Porto estão cada vez mais a apostar nas entregas por bicicleta, feitas na cidade pela empresa Ciclo Logística Porto, de forma a ter um serviço mais rápido, que foge ao trânsito sem causar problemas de estacionamento.

"É muito mais rápido e pontual do que um carro, porque um carro é afectado pelo trânsito, e uma vez que o trânsito está parado, a carrinha está parada e a bicicleta quase nunca", disse Lusa Stef Michielsens, empresário da Ciclo Logística Porto, em plena via do metrobus na Avenida da Boavista, actualmente utilizada por ciclistas enquanto não chegam os autocarros do novo serviço.

Questionado sobre quais as vantagens do seu modo alternativo de fazer logística, Stef Michielsens aponta à "sustentabilidade, porque é o meio mais ecológico de fazer o transporte", é um meio "sem emissões" e "tudo sem barulho", ao mesmo tempo que os clientes "gostam de ter menos carrinhas estacionadas nos passeios, nas passadeiras, em segunda fila" à porta dos seus estabelecimentos.

"A ciclologística é um meio de transporte inevitável no "multimodal transport" [transporte multimodal], o que quer dizer que para cada percurso há uma maneira de transportar que é mais adequada. Pode ser um barco, pode ser um camião. Mas dentro da cidade é claro que é a bicicleta, e a ciclologística está a crescer em muitos países", disse à Lusa.

O carro de reportagem da Lusa acompanhou Stef numa tarde de trabalho pela cidade do Porto, chegando sempre mais tarde aos destinos do que o "empresário-ciclista".

Em concreto, Stef Michielsens, belga que começou a Ciclo Logística Porto em 2020, faz entregas tanto entre comerciantes como até ao cliente final, e todos parecem confirmar as vantagens enunciadas desta forma diferente de mobilidade e logística urbana, alternativa às tradicionais carrinhas de entregas.

Sara Assunção, da empresa de Chá e Especiarias Les Senses, no centro do Porto, usa os serviços da Ciclo Logística Porto porque Stef consegue "chegar a qualquer sítio no Porto em tempo útil sem grandes perdas de tempo", a clientes como hotéis e restaurantes.

"Temos clientes na Ribeira, e mesmo no centro do Porto em que não é possível chegar de outra forma, ou então temos de ir mais que uma pessoa para conseguir deixar o carro e fazer uma entrega. Esse foi o motivo inicial" para a contratação da empresa, além da "ajuda ao ambiente".

Já Morgan Von, da loja especializada em café Von & Vonnie, na Rua do Heroísmo, usa a Ciclo Logística Porto há cerca de um ano porque "é super conveniente, super rápido e mais "verde"", algo que se adequa ao espírito de fazer café de forma mais ecológica, que o seu estabelecimento visa promover.

"É super rápido a entregar. Temos clientes em Matosinhos, e ele consegue entregar em 20 minutos, ao passo que com qualquer outro serviço de entregas leva um a dois dias", refere o empresário britânico à Lusa. Morgan Von aponta ainda que "uma empresa de entregas tem muita dificuldade em encontrar estacionamento" na zona do Heroísmo, ao passo que "o Stef vem e estaciona à frente da porta".

Opção pelo sustentável

Na última ponta do ciclo de entregas está o cliente final, como é o caso de Ana Rosbach, que contou à Lusa que encomenda, todas as semanas, "um cabaz de legumes e verduras".

"Antes nós tínhamos outro fornecedor, e a entrega era numa carrinha a gasóleo, e resolvemos trocar quando soubemos que o Stef fazia entrega com esse fornecedor, porque para nós não faz muito sentido uma entrega de um produto sustentável não ser feito de forma sustentável", defendeu.

Segundo a cliente, "a janela de entrega dele é bem curta", cerca de 15 minutos a meia hora, "enquanto com a carrinha era uma janela de duas horas, ou seja, é muito mais prático programar o dia com a entrega sendo feita em bicicleta", evitando também problemas de estacionamento, inexistente na sua rua.

Face aos habituais argumentos dados para não utilização de bicicletas no Porto, como a chuva e os declives, Stef Michielsens refere que em geral as temperaturas "são temperadas, com muita luz, o que é importante para andar de bicicleta", argumentando que, mesmo no inverno, é um meio utilizado nos países do Norte da Europa, com clima pior que o do Porto, onde "anda muito mais gente de bicicleta", sendo "uma questão de bem vestir-se".

"Mesmo com chuva dá jeito andar de bicicleta em vez de ficar preso no trânsito", defende, e quanto aos declives, "foi por isso que se inventaram as bicicletas eléctricas", tal como a usada no seu negócio.

Porém, Stef deixa várias críticas à infra-estrutura ciclável do Porto.

"As condições são muito más. Há bocados de ciclovias "por aqui e por ali". Primeiro, estão em muito mau estado, trata-se só de um pouco de pintura e de vez em quando há "paus" [mecos] para dizer "aqui é uma ciclovia". Segundo, não estão interconectadas", aponta. Quanto à segurança rodoviária, Stef Michielsens aponta que "o que é mais perigoso é a velocidade excessiva e não se respeitar os semáforos" por parte dos automóveis, mas quanto às queixas dos automobilistas face aos ciclistas, o empresário refere que há falhas "de todos os lados, dos peões também, que também atravessam no vermelho".

Porém, "um peão que faz uma infracção vai ter sempre menos consequências que um carro que passa um vermelho, por exemplo, a 60 quilómetros por hora".

Aproveitando a localização da entrevista, Stef Michielsens contestou a não construção de uma ciclovia aquando das obras do metrobus na Avenida da Boavista.

"A Avenida da Boavista é um dos eixos principais da cidade, que conecta o centro com muitas escolas, muitas salas de desporto, com o mar, com o Parque da Cidade, e é um dos eixos mais usados da cidade e é uma vergonha não terem feito uma ciclovia aqui", referiu, criticando que tenha ficado "só betão e só pedras", sem espaços verdes, especialmente numa avenida em que "não falta espaço".

"Só é preciso vontade e coragem", concluiu.