Rui Moreira admite falta de resposta para Rua Costa Cabral: “Não há milagres”

É uma rua problemática para a qual a Câmara do Porto admite não ter uma solução. A Rua Costa Cabral, a mais longa da cidade, tem “problemas de convívio” entre os seus “muitos actores e muitos interesses, muitas vezes conflituosos”, admitiu Rui Moreira na reunião de câmara desta segunda-feira. Resolver a equação não é fácil: “Não há milagres.”

O debate surgiu após a vereadora Ilda Figueiredo ter questionado o executivo sobre um abaixo-assinado de 204 encarregados de educação, professores e funcionários de uma Academia de Música situada naquela artéria. Um dos pais, Diogo Monteiro, esteve na última Assembleia Municipal do Porto para relatar a insegurança da comunidade escolar.

Em 2024, houve um “atropelamento grave” numa passadeira em frente à academia e um acidente com um motociclo acabou com o veículo a entrar na escola. A academia divide-se em dois pólos e os alunos, entre os 10 e os 17 anos, têm de atravessar a rua com frequência. No abaixo-assinado, ao qual o PÚBLICO teve acesso, pede-se, por exemplo, que sejam colocadas “lombas de abrandamento de velocidade, uma sinalização horizontal com destaque colorido e um radar sinalizador do excesso de velocidade”.

Os subscritores queixam-se ainda que os lugares Kiss & Ride, que permitem a entrada e saída dos alunos em segurança junto à escola, são "insuficientes" e estão "frequentemente ocupados por veículos alheios à escola". A mãe de uma aluna com mobilidade reduzida sinaliza a ausência de um lugar estacionamento reservado para estes casos.

O autarca prometeu olhar para o documento, que ainda não terá chegado ao seu gabinete, mas já foi avisando que o executivo ensaiou, sem sucesso, soluções para uma rua onde convivem muitos serviços, habitação, comércio, clubes, escolas e até uma antiga sala de cinema. “Há uns jogos engraçados no computador, o SimCity, em que se carrega num botão, as casas vão abaixo e depois se alarga a quadrícula de dois para três. No Porto não é possível.”

Em 2017, o canal para transporte público passou a ser também dedicado a bicicletas, numa tentativa de “amainar a velocidade”, mas também isso parece não ter corrido bem. Além disso, continuou o edil, há um “um problema histórico e praticamente irresolúvel com o estacionamento indevido”. Conclusão: "Há milagres que não vamos conseguir."

A “ideia ideal”, finalizou Rui Moreira, seria criar uma “rua pedonal”. E por que razão não o faz? “Aquilo que nos diz o comércio local é que reduzir o estacionamento acaba com o comércio." A crise do comércio naquela artéria é, na verdade, muito antiga e já levou ao fecho de vários estabelecimentos. Por causas variadas. A histórica mercearia fina Cafezeira, por exemplo, corre o risco de sair dali depois de o prédio onde está há 95 anos ter sido vendido.