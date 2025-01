Rotura em conduta de água condiciona trânsito na Avenida da Índia em Lisboa

O trânsito está condicionado na Avenida da Índia, no sentido Alcântara-Belém, em Lisboa, pelo menos até terça-feira, devido a uma rotura numa conduta, sem afectar o abastecimento de água na zona, informou hoje a EPAL.

Em comunicado, a empresa de abastecimento de água diz que ocorreu uma rotura numa conduta localizada na Avenida da Índia (depois do viaduto de Alcântara), que obrigou ao condicionamento do trânsito no sentido Alcântara-Belém até terça-feira, previsivelmente.

A EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres adianta que o abastecimento de água não foi afectado e que já estão a ser efectuados trabalhos de reparação da conduta.

A empresa aconselha a utilização de vias alternativas.