Porto tem 39 parques infantis e quer criar mais 13 até 2029

Proposta do BE reivindicou o direito a brincar na rua e pediu espaços mais inclusivos. Executivo anunciou planos para melhorar a rede existente e comprometeu-se em ajudar IPO a ter um parque próprio.

Após a leitura de uma proposta de recomendação que reivindicava o direito das crianças a brincarem na rua e ao usufruto de espaços infantis mais inclusivos, Sérgio Aires explicou como chegou até ali – e esse desenlace não só impediu um debate menos amigável como propiciou empatia e concordância no hemiciclo. O vereador do Bloco de Esquerda contou, na reunião pública do executivo do Porto desta segunda-feira, que a proposta nascera das “várias solicitações” recebidas pelo partido, nomeadamente de associações que representam crianças com deficiência e doença oncológica e de mães e pais com filhos em tratamento no IPO.

É que não basta ter parques infantis, é preciso que eles sirvam todos. E isso nem sempre acontece, lê-se na proposta, que aponta a “insuficiência” de espaços adaptados a “crianças com deficiência ou com doença oncológica, bem como outras fragilidades, nomeadamente cognitivas, o que dificulta as suas experiências, a exploração de cores, movimentos, sons e relevos”.

Para Sérgio Aires é “imperioso” dotar os parques de “equipamentos lúdicos e materiais específicos que promovam o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social das crianças com deficiência e que seja facilitada a presença de acompanhantes (familiares ou não) de crianças com doença oncológica.”

No debate, o vereador admitiu o “esforço muito grande” feito pelo executivo de Rui Moreira para aumentar a oferta de parques infantis, mas pediu que a inclusão fosse um parâmetro de avaliação obrigatória na hora de pensar o assunto, como acontece em países como a Alemanha. E apelou ainda à escuta activa da comunidade antes de planear novos espaços.

Falando no parque da Lapa como um “modelo” e apontando a necessidade de adaptações noutros (o do Palácio de Cristal não é acessível a quem usa cadeira de rodas, por exemplo; o de Bessa Leite não tem sombras), o vereador tentou ainda “sensibilizar” a autarquia para um problema que, não sendo directamente da sua competência, pode ajudar a resolver: “Os pais [de crianças a serem tratadas no IPO] gostariam muito de ter um parque infantil no IPO.”

Rui Moreira admitiu ser “impossível” votar contra uma recomendação que apela ao “humanismo” e, apesar de não especificar de que forma pode a Câmara do Porto concretizar um apoio ao IPO, garantiu que não ficaria indiferente ao pedido: “Há um problema no espaço exterior, que está quase exclusivamente dedicado a estacionamento. Com um espaço tão grande, ficamos com a sensação que é um sítio demasiado inóspito, como no tempo do Estado Novo. Não deixaremos de falar com o IPO.”

Filipe Araújo, vice-presidente com a pasta do Ambiente, agradeceu o reconhecimento do trabalho e sobretudo o epílogo de Sérgio Aires – que, acredita, justificou a razão de ser de fazer uma proposta num tema onde, a seu ver, há muito trabalho feito. Em 2013, quando Rui Moreira tomou posse, havia na cidade 18 parques em “fraco estado de conservação”; agora há 39 – os últimos dois inaugurados em 2024: Agra do Amial e Intermodal – e ainda 15 espaços de street basket e um skate park de acesso livre.

Nos parques novos, garantiu Filipe Araújo, houve já uma preocupação em aplicar princípios de “design universal, eliminando barreiras físicas e garantindo a acessibilidade e usufruto destes espaços por todos os utilizadores, independentemente das suas condições.”

A boa notícia é que a rede não está fechada. A partir de um estudo, articulado com as juntas de freguesia e apoiado nos Censos de 2021, o executivo tem planeadas várias intervenções. Ainda durante este ano e em 2027, serão requalificados dez espaços, através da substituição e/ou instalação de equipamentos e pavimentos: Parque da Pasteleira, Associação de Moradores do Campo Alegre, Palácio de Cristal, Fontainhas, Jardim Paulo Vallada, Areosa, Parque do Covelo, Amial, Prelada – Adelaide Estrada e Asas de Ramalde.

Nos próximos dois a três anos serão ampliados os parques de Soares dos Reis, das Condominhas, de Santa Luzia, do Inatel, do Jardim de Arca D’Água e do Jardim da Cordoaria. E também nos próximos dois a três anos serão criados 13 novos espaços: Jardim da Lomba, CETA – Cooperativa Habitações Económicas, Praceta Cidade da Praia, Passeio Alegre, Jardim Sá da Bandeira, Largo de Valverde, Parque de Carte, Quinta de Salgueiros, Rua Prof. Joaquim Bastos, Bairro Central de Francos, Senhora do Porto, Rua João Araújo Correia e Jardim dos Alámos.

Rosário Gambôa, do PS, aplaudiu a proposta do BE por sublinhar a necessidade de espaços inclusivos e também a importância da comunidade. “Tem de haver diálogo”, apontou. Mariana Ferreira Macedo, do PSD, sublinhou também a importância da inclusão, mas absteve-se. Ilda Figueiredo, da CDU, votou favoravelmente, admitindo o trabalho já feito pela autarquia, mas pedindo que ele continuasse com “mais intensidade” e “em diálogo com as comunidades”.