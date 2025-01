Indisposições de três passageiros imobilizaram igual número de comboios Fertagus

Empresa diz que situações não tiveram relação entre si, tendo a sua ocorrência no mesmo momento sido “mera coincidência”. Assistência do INEM obrigou a interrupção da circulação durante uma hora.

A conjugação de três situações de indisposições de passageiros em três comboios da Fertagus que circulavam entre a Margem Sul e Lisboa obrigou, ao início da manhã desta segunda-feira, à imobilização dessas composições e à interrupção, por quase uma hora, da circulação naquele sentido. Os passageiros afectados pelos problemas de saúde foram assistidos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo a circulação sido, entretanto, retomada.

Apesar disso, e em consequência desses episódios, os comboios continuam a circular com atrasos e a causar constrangimentos aos utentes, informou o PÚBLICO uma fonte da comunicação da empresa de transportes públicos, assegurando que a situação está “normalizada”. A mesma referiu que as ocorrências não tiveram qualquer relação entre si, nem tendo resultado de qualquer incidente a bordo ou sido causada por condições anómalas a bordo.

“O que se passou foi que três pessoas se sentiram mal em três comboios diferentes, que circulavam em direcção a Lisboa, no mesmo período da manhã, obrigando à sua assistência e à suspensão da circulação entre as 7h50 e as 8h45”, explica a mesma fonte, referindo que os incidentes não tiveram qualquer relação entre si, “tratando-se de uma mera coincidência” a sobreposição da sua ocorrência.

Os três episódios de indisposição de passageiros tiveram lugar junto a três pontos distintos, Pragal, Alvito e Campolide, sempre no sentido Margem-Sul-Lisboa, informou ainda a mesma fonte. Tal circunstância obrigou à imobilização de uma das composições no Pragal, para a assistência a um dos passageiros pelo INEM, e em Campolide para os outros dois. Por causa disso, durante quase uma hora, a circulação esteve circunscrita a via única entre o Alvito e Sete Rios, explicou ainda a mesma fonte.