EMEL diz estar a resolver falhas na ligação entre Gira e Navegante e terá nova app

As falhas técnicas notadas, nas últimas semanas, pelos utilizadores do sistema Gira de bicicletas partilhadas de Lisboa que são residentes na cidade e também portadores do passe Navegante estão a ser corrigidas, devendo estar resolvidas “o mais brevemente possível”, garante a Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), que o gere. Reconhecendo as dificuldades para acederem à aplicação do sistema pelos utentes que o fazem através do passe de transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa, a empresa diz estar numa fase de remodelação de todo o software.

