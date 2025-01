A centenária Ourivesaria Âncora vai sair da Rua 31 de Janeiro… a 31 de Janeiro

É mais uma acha para a fogueira das lojas tradicionais que estão a ser empurradas para fora da Baixa do Porto: a Ourivesaria Âncora, instalada há mais de 100 anos na Rua 31 de Janeiro tem, ironicamente, até 31 de Janeiro para abandonar as suas instalações, avançou o Jornal de Notícias.

Ao PÚBLICO, Fernando Pato, proprietário da loja desde 2004, confirma que, “no final do ano passado, em Novembro ou Dezembro”, foi informado pelo senhorio que teria de sair. “O prédio onde estamos instalados é o prédio adjacente ao edifício-sede do antigo Banco Borges & Irmão, que depois passou para o BPI. O BPI vendeu a outra empresa e agora, tudo indica, o prédio vai ser transformado num hotel.” A concretizar-se, será o sexto hotel previsto para aquela zona da cidade, contabiliza o Jornal de Notícias.

De imediato, Fernando Pato, que é proprietário de outra ourivesaria na cidade, a Ourusado, na Rua de Fernandes Tomás, tentou perceber se poderia “manter a loja debaixo do hotel”. “Claro que enquanto decorressem as obras teria de sair, mas estava disposto a isso. Mas disseram-me que o projecto não incluía nenhuma loja.”

A Ourivesaria e Joalharia Âncora, que vende sobretudo objectos de ouro e prata usados, não vai, contudo, fechar as portas. Disso mesmo deu conta esta segunda-feira, numa publicação no Facebook: “Os ventos da mudança, empurrados pela pressão imobiliária, levam a que tenhamos de encerrar a nossa actividade, mas não apagam décadas de memórias acumuladas (…) A loja que todos amamos irá reabrir proximamente, num local perto do actual.”

“Não temos ainda negócio fechado, mas temos algo em vista. O que posso garantir é que não vamos simplesmente para casa e que as duas colaboradoras da Ourivesaria Âncora vão continuar a trabalhar”, diz ao PÚBLICO Fernando Pato, acrescentando que espera, “até ao final do primeiro semestre”, conseguir reabrir a loja “nas proximidades da actual”. “Queremos ficar o mais próximos possível da localização actual, para minorar o impacto inevitável da nossa transferência. Já se sabe, quando uma loja muda de sítio há sempre alguns clientes que se perdem.”

Instalada desde 1923 na Rua 31 de Janeiro, a Âncora – que esta segunda-feira já não abriu ao público, estando a preparar a saída das instalações – é “um marco histórico no comércio tradicional da cidade”, mas não faz parte do Porto de Tradição, o programa camarário que visa proteger lojas e entidades de interesse histórico, cultural e social. Fernando Pato, porém, diz que tudo fará para “preservar o património histórico da loja e a sua memória.” A “icónica fachada, que apaixonou milhares de portuenses e turistas”, como se lê na publicação do Facebook, perder-se-á, mas, garante o proprietário, “tudo o que puder ser mantido, será mantido”.

Outrora uma das ruas comerciais mais vibrantes da cidade – era conhecida como a rua das sapatarias –, a 31 de Janeiro tem passado por vários momentos de aperto nos últimos anos. Fernando Pato recua até “ao tempo das obras da Porto 2001” – ano em que a cidade foi Capital Europeia da Cultura – para localizar o início da sua “desgraça”. “A rua tem estado constantemente com problemas. Obras várias e infindáveis, depois a covid-19 e, mais recentemente, as obras da Metro do Porto, tudo isto levou a que baixasse a facturação e as lojas começassem a fechar.”

Fernando Pato acredita que, “quando terminarem as obras em curso, e com o arranjo urbanístico delas decorrente”, a Rua 31 de Janeiro pode “ganhar nova vida”. Só que ainda haverá, “pelo menos, mais ano e meio de obras”. Até lá, não se sabe quais os negócios que vão resistir.