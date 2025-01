Nick Cave “zangou-se” com o trabalho após a morte dos filhos Arthur e Jethro

É junto da mulher e da restante família que Nick Cave diz encontrar alegria. E são eles, hoje, a sua fonte de criatividade. O cantor e escritor australiano confessou que, após a morte dos filhos — Arthur morreu, com 15 anos, em Brighton após ter caído de um penhasco; Jethro, que estava diagnosticado com esquizofrenia, morreu aos 31 anos em Melbourne em 2022 —, passou a ter uma relação diferente com o trabalho.

“Sempre pensei que a arte era, no fim de contas, tudo”, contou à apresentadora do programa Desert Island Discs da BBC Radio 4. Na altura, ia para o escritório todos os dias, trancava a porta e “trabalhava... mais ou menos admirado com o meu próprio potencial criativo”. Depois, Arthur morreu. “Fechei o escritório, simplesmente tranquei-o”, contou. “Senti-me repelido por ele de alguma forma.”

Na época, também se viria a sentir rejeitado por Brighton, a cidade onde se deu o acidente com o filho, que, de acordo com a autópsia, tinha tomado substâncias alucinogénias. E mudou-se para Los Angeles, EUA, com a mulher, Susie, designer de moda, e o filho Earl, gémeo de Arthur. Cave tem ainda outro filho, Luke, de 33 anos, de uma relação com a brasileira Viviane Carneiro.

Agora, disse, é a responsabilidade para com eles que o guia, declarando que são a fonte da sua criatividade e onde encontra a sua alegria. “É difícil exaltar o quão bonito é o facto de eu ter um neto pequeno, que tem sete meses”, disse, referindo-se ao filho de Luke.

Desde 2018, Nick Cave gere o site Red Hand Files, criado para lidar com o luto, mas também para se ligar a outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo, com as quais troca correspondência regularmente. “O que eu realmente quero é tentar fazer com que as pessoas saibam, de alguma forma, que não tem de ser assim, e que existe um mundo para além da dor que sentem.”

Aos 67 anos, Cave deixou ainda a ideia de estar a ponderar afastar-se dos espectáculos, admitindo que a idade lhe começa a pesar. “Consigo baixar-me. O problema é levantar-me. É um bocadinho mais difícil”, assumiu.