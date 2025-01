Mango Teen abre primeira loja em Portugal ao sabor das tendências do TikTok

A marca de moda espanhola Mango acaba de expandir o negócio com a abertura de uma Mango Teen, em Lisboa. É a primeira loja desta linha em Portugal e, acredita a empresa, que vem responder a uma lacuna no mercado da moda que já não é para crianças, mas ainda não é para adultos. “Os adolescentes procuram vestuário que reflicta a sua individualidade e estilo pessoal”, declara a directora da Mango Teen, Berta Moral, ao PÚBLICO.

Em apenas três anos, a submarca do universo Mango já abriu mais de 25 lojas independentes, sendo Portugal a terceira aposta internacional, depois de Londres e Andorra, o ano passado. A loja no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, tem 200 metros quadrados e inclui a linha completa de acessórios, roupa e sapatos. É o primeiro passo de um investimento no mercado português que culminará com a abertura no centro comercial Ubbo, na Amadora, “nos próximos meses”, avança a marca em comunicado.

“A linha registou um crescimento de dois dígitos em 2024 e está actualmente a meio de um plano de expansão internacional”, justifica Berta Moral, numa resposta enviada por e-mail. E continua: “Estamos particularmente entusiasmados com a abertura de uma loja Mango Teen em Portugal, porque acreditamos que a colecção tem muito a ver com o público e o estilo portugueses. É por isso que este é um dos três primeiros países em que estamos a lançar a linha com lojas próprias.”

O estilo de que fala poderá ser o das portuguese girlies que percorreu o TikTok no último ano e que fez particular sucesso em Espanha. As redes sociais, reconhece, têm um “papel fundamental na criação e divulgação das tendências da moda”, especialmente entre a faixa etária a que se destina a Mango Teen, entre a infância e a idade adulta.

Assim, é lá — no que vestem os influencers e os utilizadores — que a equipa de design interna encontra parte da sua inspiração. “A nossa equipa de design monitoriza activamente estas plataformas para se manter à frente das tendências emergentes e incorporá-las nas nossas colecções”, explica. E “antecipar” é fundamental para não se limitar a repetir o que já toda a gente viu nos vídeos das redes sociais: “Um dos principais desafios é compreender e acompanhar as tendências e preferências deste grupo etário, que é altamente influenciado pelas redes sociais, pela cultura pop e pelos seus pares.”

Foto Loja da Mango Teen no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa DR

Por isso, continua, todo o processo tem de ser expedito, não só no design “ágil” feito no centro da Mango, em Barcelona, mas também na produção e na logística, de forma a que as roupas cheguem às lojas antes da “febre das redes sociais” desvanecer. “Garantir que os nossos designs estão na moda e são fáceis de usar é fundamental para apelar a este grupo demográfico”, insiste Berta Moral.

Como resultado, acredita que a assinatura da Mango Teen venha a preencher uma “lacuna” de mercado, com “designs actuais, frescos e jovens, marcando o ritmo da moda jovem contemporânea”. A linha Trafaluc da concorrente Zara também é focada num público mais jovem, mas não assumidamente nos adolescentes, tal como são outras marcas da Inditex, nomeadamente a Bershka, a Pull&Bear ou a Stradivarius.

Berta Moral não especifica a percentagem de facturação que a Teen já é responsável dentro do grupo Mango, fundado em 1984, salientando que a marca catalã não tem por hábito separar dados financeiros de cada submarca. O último relatório de contas da etiqueta detalha que, em 2023, a Mango registou um lucro líquido de 172,1 milhões de euros, mais do que duplicando os 81 milhões de euros de 2022.

Em Espanha, a Mango Teen planeia abrir mais 15 lojas ao longo de 2025. Já para Portugal, onde tem mais de 50 pontos de venda desde 1992, além da abertura desta linha de adolescentes no Ubbo, estão previstos dois novos espaços no Porto que terão as três linhas — Mulher, Homem e Criança — além de outra abertura prevista para o “sul do país”, anuncia a empresa, sem especificar.