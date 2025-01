Cláudia Raia diz que desejo sexual permanece alto e tem 17 vibradores

Em digressão por Portugal com o espectáculo Menopausa, Cláudia Raia, 58 anos, tem participado de várias entrevistas para divulgar a peça, que retrata a realidade e os desafios da mulher madura. A actriz contou numa entrevista, que a sua vida sexual continua activa com o marido, Jarbas Homem de Mello. Disse também que é dona de 17 vibradores, os quais ajudam a manter a libido. "Os brinquedos [sexuais] ajudam, e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica", explicou.

Cláudia disse ainda que possui vários modelos de vibradores e que escolhe qual usar de acordo com seu humor e seus desejos, provocando risos do apresentador do programa, Manuel Luís Goucha, exibido na TVI. A actriz também confidenciou: "Quando a Sofia [filha de Cláudia com Edson Celulari] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vá saber do que você gosta'."

A brasileira reconheceu que a menopausa ainda é um tabu para muitas mulheres e entende que, de facto, diversas mulheres acabam perdendo a vontade de ter relações sexuais nessa fase da vida. Mas, esse não é o seu caso. "O [meu] desejo sexual permanece e está bom", afirmou a actriz, que não escondeu ter feito uma reposição hormonal. "Me ajudou bem a manter a libido em alta", completou.

Cláudia, que já foi criticada por incentivar a masturbação feminina, destacou que um dos sintomas mais avassaladores da menopausa é a perda de libido. "Secura vaginal, desconforto no acto sexual... São muitas variantes, muitos incómodos ao mesmo tempo, e, com a falta de desejo, por que você vai se machucar com algo que nem está com vontade de fazer?", questionou.