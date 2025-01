A Personagem, a Atriz e a faixa do BUS

É aquilo que acontece quando alguém nos tenta ensinar uma palavra numa língua estrangeira… Quando nos tentam explicar a forma correta, perfeita, de a pronunciar, repetindo-a desesperadamente... E quando nos parece que estamos a repetir exatamente o que nos está a ser dito. Qualquer coisa como:

— Beau… Diz-se “Bô”…

— Bôu…

— Não Bou… Bô!!

— Ah… Bô.

— Não! Bô!”

— Bô?

— BÔÔ!!

— Bôô!!

— BÔÔÔ!!

— BÔÔÔ!!!

Termina invariavelmente numa berraria entre ambos. Não necessariamente por estarem zangados. Mas para se fazerem entender. Numa única palavra.

Por norma, a quem tenta ensinar, parece-lhe desastroso que o outro não compreenda a óbvia discrepância nos sons — sobretudo, quando se trata da sua língua-mãe. Para quem aprende parece que… bom, que está simplesmente a reproduzir o que acabou de ouvir, de forma exímia. Na mouche!… “MoÛÛÛche”(!)

É que mesmo quando achamos que estamos a repetir com irreparável semelhança o som que nos está a ser ditado, há sempre uma modulação subtil, uma perninha da vogal que se esconde na posição do palato, uma entoação nasalada que se retorce na língua, um agudo que se afina num cantinho da laringe… Alguma coisa que nos impede de reproduzir a palavra como um nativo, como se ela fosse da nossa língua materna, a nossa língua “mãe”, que nos deu forma e com a qual aprendemos a pensar, a comunicar, a existir — com a sua intrincada filigrana de sentidos, tons, entoações, expressões, silêncios, letras mudas…

É um truque sensível esse de nos colocarmos na boca, na garganta, e na “língua” do outro! Quanto mais nos pés do outro: na filigrana dos seus pensamentos, das suas necessidades, das suas emoções, sobretudo das que não se dizem, as mudas.

Nos últimos tempos voltei à cena. Ou seja, voltei a estar em palco, depois de um bom tempo a dedicar-me somente à fabricação das palavras para o teatro. Retomo ao ofício de Atriz, à tarefa de depositar o corpo nesse vazio cheio de imensidão que é o palco, e com isto, de praticar o movimento diário de usar as palavras de outro, de dar voz a uma Personagem, que não sou eu, mas que me usa para existir.

E de me deixar habitar pelas suas imagens, as suas ideias, as suas crenças, a abrir espaço para as arrumar junto com as minhas. Na minha corrente sanguínea, na minha frequência cardíaca, na minha temperatura, por entre os meus órgãos vitais, experimento o respirar, o pulsar de um outro que não sou eu. Mesmo quando às vezes os nossos componentes se misturam, como quando dois fios, duas linhas delicadas se embaraçam e enovelam, e é difícil desfazer o nó sem partir.

Claro que com o retomar desta tarefa, redescobri também sobre mim detalhes menos delicados e glamorosos... Como por exemplo, o facto de ser capaz de cuspir litros de intensidade, vulgo “perdigotos”, para a camisola do encenador que se mantém sereno e finge elegantemente que não se passa nada; ou como a dificuldade do meu cérebro aparentemente produtivo, mas claramente fraudulento, em decorar o texto da Peça, mesmo depois de o repetir mil vezes enquanto pratico diversas atividades quotidianas como lavar os dentes (reproduzindo sons estranhos e caretas bizarras enquanto cuspo as palavras da Personagem com espuma e pasta anticáries), esperar na fila do supermercado (diante do desconforto dos outros clientes e da senhora da caixa que pensam que eu possa estar a ter um surto de demência temporária) ou enquanto conduzo — o que já me garantiu duas multas, e umas advertências em tom menos simpático de taxistas, por circular distraidamente na faixa do BUS.

A Personagem, ou antes, as suas palavras, reflexões e divagações passaram a fazer parte dos meus gestos diários, enquanto eu as procuro encaixar como se fossem nativas em mim. Tudo para que mais tarde, em palco, possa finalmente “ser”, sem ter de pensar. Para que possa dizer o texto, como se aquelas palavras fossem minhas, como se tivessem nascido, brotado do meu cérebro.

É um bocadinho como quando aprendíamos a rezar em crianças (e não tanto a “orar” numa meditação própria da escuta que se faz entre o espírito e a imensidão do que nos acolhe), e dizíamos de cor uma lengalenga, mesmo quando não sabíamos muito bem o que significava.

Quando a minha devota e bem-intencionada avó me ensinou o Pai-Nosso, fez questão que aquelas palavras brotassem da minha língua como uma respiração, uma vogal bem encaixada, um perdigoto. E eu, como neta bem comportada que era, aprendi as palavras de cor, e pedia ao Pai Nosso que estava no Céu que perdoasse as minhas ofensas, ainda que não percebesse muito bem porque é que Ele havia de ficar zangado, quanto mais mais ofendido, por eu ter riscado o caderno da Vanda-rabugenta do 2.º B, com canetas de tinta permanente, ou por ter comido os chocolates do meu tio às escondidas. De qualquer forma, não questionava… Afinal, Ele era Todo Poderoso, e eu suspeitava que fosse um bocadinho teimoso, já que se repetia sempre que fosse feita a Sua vontade…

Talvez por isso, nunca tenha aprendido a pronunciar muito bem aquelas palavras, talvez a minha laringe pequenina ainda estivesse em formação — ainda não tivesse desenvolvido os tecidos onde brotariam as minhas vontades, a minha voz, quanto mais as vontades d'Ele.

A minha Personagem é a de uma advogada que lutou pelos direitos das mulheres silenciadas diante de diversas violências. Não só as violências barulhentas, mas também violências finas e, por vezes, impercetíveis, que acontecem na intimidade doméstica (intimidade: essa palavra também delicada, tecida por uma complexa rede de sentidos e formas intrincadas umas nas outras).

A esta advogada, moldei-a, dei-lhe vida, quase maternalmente, e atribui-lhe uma certa vaidade e uma confiança insubmissas. Ela é, como se diz em inglês, numa dessas palavras de difícil tradução direta: unapologetic. Eu ainda sou bastante apologetic e, por isso, invejo-a. Quando calço os seus sapatos e, portanto, os seus gestos, a sua voz, a sua boca, sinto uma luta interna e invisível entre duas línguas: a minha e a dela. E por vezes, sinto crescer nos tecidos do meu palato, do corpo que é o meu e uso diariamente, um novo cantinho onde pode caber um novo atrevimento, uma certa assertividade acutilante, uma certa arrogância, até. Um recanto que preservo para usar em momentos adequados.

Gosto dela. Da Personagem. Mesmo na sua arrogância. Não com condescendência, mas porque consigo perceber a raiz de onde cresce a sua força, onde reside o medo que a faz avançar altiva, dona de si, senhora-do-seu-nariz e do seu rosto todo. Porque conheço exatamente o ponto vulnerável que ela endurece e esconde. Percebo-a, nas suas contradições, quando uso as palavras dela, mesmo aquelas que eu não escolheria, e quando faço os gestos dela, mesmo aqueles que eu não faria, compreendo-a quando lhe empresto a circulação e a temperatura, da mesma forma que emprestaria à Personagem do Réu (o homem que ela acusa, e que ela odeia), com empatia.

Temo que a palavra empatia entretanto tenha ficado na moda e, às vezes, pergunto-me se não a usamos simplesmente como uma espécie de adereço fashion, um crachá de mérito, repetindo que temos de usar a empatia, sem pensar que a empatia não é propriamente uma coisa que se use, mas uma coisa que se experimenta, que se sente, ou que se faz sentir, por dentro.

Somos um tecido complexo de filigranas, de sentidos, de linguagens que nos foram impressas, como um cunho que nos está gravado. E habitar uma Personagem, no Teatro, é um bocadinho como aquilo que nos acontece nos sonhos: habitamos um corpo com emoções muito reais, concretas, verdadeiras, mas que está depositado num cenário irreal, imaginário. Muitas vezes impossível e inverosímil.

Dizia Rodolfo Fogwill que “o sonho entre tantas coisas é uma aprendizagem da irrealidade, um exercício indispensável para sobreviver à realidade dos outros”.

Acordo sistematicamente nos últimos dias a ouvir dentro da minha cabeça frases do texto que ficaram coladas ao pensamento, e atravessam a fronteira entre o sair dos sonhos e o despertar da consciência...

E acordo num mundo que desperta numa repetição inverosímil e volta a ter como soberano de uma grande potência um déspota com laivos de um lactente rabugento, que choraminga para que seja feita sua vontade, e pisa, e calca (!) todos os outros pés que o rodeiam; que não se importa se o planeta perece com gases tóxicos; ou se há pessoas que são diferentes, não só no corpo, mas no pensamento; e para quem a alteridade é uma palavra desconhecida, tal como será a palavra empatia.

Diz-se do Amor que tem essa capacidade de ser capaz de tecer dentro do nosso corpo uma compreensão do outro corpo, dos pensamentos e vontades do outro, numa malha muito fina. E de ser capaz dessa tecelagem minuciosa, de reparar tecidos e fios, de remendar pequenas fissuras, de entender quase artesanalmente o que acontece na teia de sentidos daquele que amamos, que compreendemos e conseguimos acolher. E o mesmo do outro lado. Mesmo quando os nossos sons são estranhos e arranhados, como os de uma língua estrangeira, é comovente e redentor saber que alguém nos escuta, e tenta reconhecer as nossas flutuações e inflexões, os tons e as tónicas das nossas ideias, daquilo que somos. Os finos contornos da nossa linguagem.

Acredito que a melhor forma de existir seja aprendendo essa linguagem, que pode até obedecer a tendências diferentes ao longo das décadas, que pode até tomar formas distintas de acordo com a cultura, e o tempo, mas que é universal, uma espécie de língua-mãe, o amor.

(Talvez por isso, quando se fala de Teatro, de representar, se fale sempre em paixão. Porque passa por esse gesto de amor ao outro.)

Retomo o meu caminho para o Teatro a dizer o texto como quem reza, à procura de não partir o fio fino que me liga aos outros, o amor… E a pisar, uma vez ou outra, a faixa do BUS!

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990