O Coração Ainda Bate. A educação

Sempre me interessei pela vida das pessoas. Acho que melhorei com a idade. Durante anos, senti-me uma inadaptada, mas sem saber qual era exatamente o meu lugar. Sentia um incómodo qualquer, como se a roupa que me davam não fosse do meu tamanho. Quando fiz amigos verdadeiros, pude ser outra. E o fato passou a servir-me, mesmo com as inevitáveis desilusões. Fui passando o meu tempo, sozinha, e depois, já acompanhada, a observar e, sobretudo, a ter questões para e sobre os outros.

Há gente que passa ao lado das perguntas, escudando-se na ´inconveniência`, para justificar a falta de solidariedade ou da tão proclamada empatia. As pessoas só não sabem dos outros porque não querem. Há um lugar de humildade na pergunta, porque nos pomos à disposição do outro. Se perguntamos, estamos a estender a nossa disponibilidade, o tempo que uma resposta pode acarretar. E numa resposta, às vezes, vem uma vida inteira.

É preciso que os nossos heróis anónimos faltem para que alguns se lembrem do nome deles.

Há quem pergunte se está tudo bem, esquecendo-se de que a pergunta podia ser: como é que estás? Barricamo-nos na pergunta armadilhada, não deixando espaço para o outro.

É fácil avaliar o caráter das pessoas quando as vemos numa posição aparentemente superior, lidando com quem delas depende. Retenho uma história que me contaram, de alguém muito respeitado intelectualmente, que, ao fim de muitos anos a trabalhar com a mesma produtora num programa de televisão, não sabia o nome daquela mulher. Não só não sabia o nome dela, como nem se tinha apercebido de que ela estava grávida e que era uma diabética em risco. Não sabia porque não era importante. Porque nunca tinha perguntado. Porque aquela mulher, que dava o litro para que o programa acontecesse, era alguém alegadamente menos válido.

Esta é uma das muitas histórias que fui ouvindo e vendo. Estar à mesa de um restaurante e ver como gente com poder económico trata os empregados é fatal. Mas também há quem ande a gritar publicamente pela justiça social e, na hora de agradecer a quem lhe enche o copo à mesa, se esqueça da humanidade. A nódoa fica bem visível à mesa. É o que constato ao fim de muitos anos. Falei de poder económico, mas, às vezes, é gente que faz ajustes de contas com a sua alegada frustração, encontrando saciedade na humilhação do outro.

A dada altura, uma amiga saiu com um homem aparentemente encantador: músico, tinha uma vida cheia, muitas histórias para contar, uma cultura geral à prova de Trivial Pursuit. Tudo parecia bem, até terem chegado ao restaurante e ele ter começado a destratar os empregados que ali trabalhavam. A minha amiga percebeu que seria impossível estar com aquela pessoa. A arrogância mata a sedução. Talvez não seja assim para todos, mas só não estamos atentos aos detalhes que nos revelam quem o outro é se não quisermos.

Não posso ter certezas sobre a forma como tenho educado a minha filha. Se há matéria em que somos falíveis é na educação dos nossos filhos, com a agravante de que o nosso amor nos tolda, na hora de lhes vermos os defeitos, o egoísmo, o mimo excessivo. Por isso é tão aviltante que alguém nos aponte as falhas deles. Eles são o nosso prolongamento, não é só o amor ou o sangue que pulsa. Eles representam-nos. É possível que fiquemos mais magoados quando alguém aponta um defeito aos nossos filhos do que quando falam mal de nós. Os filhos são o nosso troféu. Houve um dia em que estiveram no nosso colo e tudo parecia possível.

Não sabendo bem que mãe tenho sido, há, no entanto, uma coisa que constato: a minha filha fica triste quando alguém não lhe responde ao seu “bom dia” ou “boa tarde”. Nunca a vi sair de um lugar sem um “obrigada” honesto. Fico em silêncio, feliz, a vê-la ser delicada com os outros. Talvez falhe em mil e uma coisas, não aqui. Não na tentativa de criar essa empatia.

Há gente que não ouve os miúdos. Não os valoriza pela falta de idade. São, normalmente, as mesmas pessoas que também não querem saber dos idosos.

As perguntas: viveríamos melhor com elas, não invocando a inconveniência? Queremos saber dos outros, da mesma forma que esperamos que queiram saber de nós? É preciso perguntar.

