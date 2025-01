Tesla com pedido de boicote na Polónia após apoio de Musk à extrema-direita alemã

Um ministro do Governo polaco apelou a um boicote aos veículos da Tesla, depois de o multimilionário Elon Musk ter dito que havia “demasiado foco na culpa do passado”, numa aparente referência às atrocidades cometidas pela Alemanha nazi durante a Segunda Guerra.

O proprietário da Tesla fez uma aparição surpresa, através de uma ligação vídeo, num comício político do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla original), no sábado. Musk fez os comentários, um refrão comum entre os grupos de direita sobre os crimes alemães da Segunda Guerra, aos apoiantes como parte do seu apoio ao AfD antes das eleições de 23 de Fevereiro.

“As crianças não devem ser culpadas pelos pecados dos seus pais e muito menos dos seus bisavós”, disse Musk à audiência. Os comentários suscitaram críticas na Alemanha, uma vez que o apoio de Musk às posições anti-imigração do AfD tem vindo a aumentar. Os sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz e o maior sindicato do país criticaram, entretanto, a iniciativa do multimilionário.

A intervenção de Musk na política alemã é “inaceitável” e deve ser rejeitada, disse Christiane Benner, presidente do sindicato dos metalúrgicos IG Metall, numa conferência de imprensa em Frankfurt e citado pelo The Washington Post. “Só espero que isto leve as pessoas a aperceberem-se do tipo de pessoa que ele é”, disse. “Como cidadãos numa democracia, temos de nos opor a isto.”

Já Matthias Miersch, secretário-geral do partido de Scholz, classificou os comentários de Musk no comício da AfD como “aterradores”, não descartando um boicote aos automóveis da Tesla. “Os cidadãos têm de decidir por si próprios sobre o seu comportamento de compra. Mas penso que esse [boicote] é um sinal que pode definitivamente ser enviado.” Por seu turno, Scholz advertiu contra a banalização dos horrores nazis e apelou a todos para que lutem contra as “tentativas cada vez mais descaradas” de normalizar o extremismo de direita.

Certo é que os comentários do fim-de-semana caíram mal na Polónia, numa altura em que os líderes mundiais comemoram o 80.º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Cerca de seis milhões de polacos, metade dos quais judeus, morreram depois de as tropas alemãs terem invadido o país em 1939.

“Talvez o senhor Musk, com os seus milhares de milhões, não se sinta ameaçado”, disse o ministro do Desporto, Slawomir Nitras, à rádio Tok FM, na segunda-feira. “Mas qualquer pessoa normal que viva no centro da Europa, que se lembre do que aconteceu há oitenta anos, não pode ficar indiferente.”

“Tudo o que posso dizer é que provavelmente nenhum polaco normal deva comprar um Tesla”, continuou Nitras, uma figura de topo do partido Plataforma Cívica, do primeiro-ministro Donald Tusk. O apelo ao boicote, noticiado pela Bloomberg, coincide com o lançamento, em Fevereiro, de um novo plano governamental para incentivar a compra de veículos eléctricos na Polónia, que poderia beneficiar também a Tesla. O plano prevê até 40 mil zloty (9500€) em subsídios para a compra de automóveis individuais.

A Tesla foi a marca de veículos eléctricos mais popular da Polónia, com mais de 4400 automóveis vendidos no ano passado, de acordo com dados do instituto de investigação Samar. A empresa tem cinco salas de exposição e 15 instalações de supercarregadores no país.