O que fazer? Terça é dia de ouvir Rodrigo Leão e As Pessoas das Latas de Conserva

Rodrigo Leão

LISBOA Centro Cultural de Belém. Dias 28/1 e 29/1, às 21h. M/6. 15€ a 50€

Em disco, ao vivo ou no grande ecrã, a música de Rodrigo Leão viaja delicadamente por géneros e ritmos que se misturam com o respeito pelo silêncio e com o encontro sem complexos entre o clássico e o electrónico. Neste espectáculo, dá a conhecer as novas composições que antecipam o próximo capítulo d’Os Portugueses, mas também temas que marcam as suas três décadas de carreira.

As Pessoas das Latas de Conserva

BRAGA Theatro Circo. De 28/1 a 30/1. Terça e quinta, às 21h30; quarta, às 15h e 21h30. M/12. 10€

A Companhia de Teatro de Braga lança-se ao texto de Edward Bond (1934-2024), poeta e dramaturgo descrito pela companhia como “uma das vozes mais incómodas da cultura britânica”. Parte da trilogia As Peças da Guerra, As Pessoas das Latas de Conserva traduz-se num “exemplo paradigmático de um tempo que imaginávamos morto e que afinal redescobrimos agora que definitivamente não”.

O horror de Auschwitz, o Holocausto, a bomba de Hiroxima e o papel do teatro em época de crises são os temas abordados em cena. Sílvia Brito, Solange Sá, Valentina Picciau, Eduarda Filipa, Carlos Feio, Rogério Boane e André Laires compõem o elenco. Da encenação trata Rui Madeira.

Viagem ao Interior da Cidade

LISBOA Museu de Lisboa - Palácio Pimenta. Terça a domingo, das 10h às 18h. 3€

A exposição de longa duração do Palácio Pimenta revela a evolução da cidade de Lisboa. Situada num arco temporal que vai desde as origens no Paleolítico ao final do século XX, com “a última grande renovação urbanística da cidade, o Parque das Nações”, a mostra acompanha de forma cronológica as várias etapas de ocupação do território e do desenvolvimento urbano, complementando a moldura com informação sobre marcos arquitectónicos, objectos arqueológicos encontrados em escavações e aspectos da vida quotidiana.

Uma das peças em destaque é também uma das mais emblemáticas do acervo do museu: a maqueta que recria a capital antes do terramoto de 1755, feita com dez mil miniaturas de edifícios.

And Your Flesh Becomes a Poem

LISBOA Galeria Underdogs. De 24/1 a 8/3. Terça a sábado, das 14h às 19h. Grátis

Cinco anos depois de ter exibido When the Rest of the World Has Gone to Sleep, Tamara Alves apresenta na Underdogs uma nova exposição a solo.

Com o título inspirado num poema do escritor norte-americano Walt Whitman (1819-1892), serve-se de 27 obras que combinam desenho, aguarela e escultura, e materiais como resina ou madeira, revelando uma “maior desconstrução da figura e um destaque maior à palavra”, nota a criadora, e evocando “ausência, silêncio e tensão”. A completar o conjunto, nas traseiras da galeria de Marvila, pode ver-se o mural The wolf waits.

Abba Tribute

PORTO Coliseu Porto Ageas. Dia 28/1, às 21h30. M/6. 38€ a 43€

Dancing queen, Mamma mia, Waterloo, The winner takes it all, Take a chance on me, Fernando, Knowing me, knowing you e I still have faith são alguns dos êxitos da banda sueca, nascida na Estocolmo de 1972 e transformada em fenómeno da música pop à escala global, marcando gerações com os seus hinos dançáveis.

Museu da Magia Portugal

ERMESINDE Rua dos Lavradores, n.º 244 - 1.º - Edifício Faria Sampaio. Terça a sábado, das 10h às 11h30 e das 15h às 16h30. 7,50€ (dos cinco aos 12 anos) e 9,50€ (adulto)

Livros, fotografias, cartazes, manuscritos, vídeos, jogos, caixas de magia e outros aparatos mágicos com história compõem o acervo do museu inaugurado em 2023 com o apoio do Município de Valongo. Dedicado ao ilusionismo, traz na cartola a missão de preservar e dar a conhecer a arte, a sua história e os talentos nacionais e internacionais que lhe dão corpo.

As visitas estão sujeitas a marcação prévia em www.museudamagia.com e incluem o percurso expositivo e um espectáculo de magia.