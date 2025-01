Trump pode aumentar vantagem do Sul face ao Norte na economia europeia

Países do Sul, como Portugal, Espanha e Grécia estão a crescer mais do que países do Norte, como a Alemanha. E a sua exposição às taxas alfandegárias dos EUA pode vir a ser menor.

Depois de atravessarem, na primeira metade da década passada, um longo período de recessões, problemas com a dívida e ataques dos mercados, os países do Sul, como Portugal ou a Espanha, são agora aqueles que na Europa melhor estão a conseguir escapar a um cenário de estagnação nas suas economias. Uma troca de papéis entre Norte e Sul face ao que aconteceu na última grande crise do euro, que se poderá tornar ainda mais clara com o regresso de Donald Trump à Casa Branca.