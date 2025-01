Nos compra Claranet por 152 milhões de euros

Operadora da Sonae quer dar impulso ao negócio empresarial com oferta reforçada nas áreas da cibersegurança, serviços na nuvem e inteligência artificial.

A Nos anunciou a compra da empresa tecnológica Claranet Portugal por 152 milhões de euros com o objectivo de alcançar a “liderança nos serviços ICT [comunicações e tecnologias de informação] em Portugal” para o segmento empresarial.

A operadora do grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO) anunciou esta segunda-feira que a aquisição da unidade portuguesa ao grupo britânico Claranet permitirá expandir “as suas capacidades num sector em rápido crescimento” e reforçar-se em “áreas de negócio como Cloud, Workplace, Cibersegurança e Data & AI”.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Almeida refere que a Claranet Portugal registou receitas de 205 milhões de euros em 2024 e gerou 15,4 milhões de euros em lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA).

A transacção valoriza a Claranet Portugal em 9,9 vezes o seu EBITDA, destaca a Nos, notando que o negócio está ainda pendente da aprovação da Autoridade da Concorrência (AdC).

“A Claranet Portugal conta com mais de 900 colaboradores e continuará a operar de forma autónoma, preservando a sua identidade, gestão, equipas e base sólida de clientes, factores que impulsionaram o seu sucesso ao longo dos últimos dez anos”.

O PÚBLICO sabe que a liderança executiva da empresa será assegurada por Alexandre Ruas, que é o actual director executivo da Claranet, e que a convicção é que o negócio esteja concretizado até final do primeiro trimestre.

No seu site, a empresa refere que tem clientes em sectores que vão da administração pública ao sector financeiro, saúde, indústria e turismo, entre outros.

A Claranet está presente no mercado português desde 2005 e durante anos cresceu por via de aquisições no sector tecnológico. Em 2021 comprou a Bizdirect e em 2017 comprou a Iten Solutions (criada através da fusão entre a Prológica e a CPCis).

Antes disso, a empresa que se apresenta como especialista “na modernização e gestão de aplicações críticas e infraestrutura 24x7”, já havia comprado a Inok Consulting e a Echiron.