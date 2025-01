Maratona de Lisboa quer quadruplicar participantes com parceria com Londres

A organização da Maratona de Lisboa quer atingir mais de 20.000 participantes nos próximos anos e contará com o auxílio da maratona de Londres para alcançar este número, com quem assinou esta segunda-feira uma parceria.

Após uma cerimónia na Câmara Municipal de Lisboa, o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia, admitiu que “não foi fácil” chegar a este acordo com uma das maiores maratonas do mundo, mas “a longa amizade, a qualidade do percurso, a beleza do percurso, a beleza das cidades” ajudou.

“Londres teve este ano, para 55 mil vagas, que é o que podem ter a correr, 840 mil inscrições. Portanto, ficaram praticamente 800 mil pessoas fora da corrida. Esta parceria faz com que Londres comece a direccionar para Lisboa como uma opção para virem a correr. Esse é basicamente o ponto fundamental desta parceria”, assumiu.

Carlos Móia adiantou que irão “promover e aconselhar quem, não tendo lugar em Londres, venha correr à maratona de Lisboa”.

“O impacto que isto pode trazer é que nós temos, mais ou menos, numa média de seis a oito mil atletas que se inscrevem, mas que no final acabam 4,5 a cinco mil, ou seja, é uma maratonazinha. Com esta ajuda de Londres, pensamos passar para 15 mil para o próximo ano, 20 e tal mil para o segundo ano a seguir. Isto traz, segundo as contas que foram feitas, um impacto económico, em termos financeiros, à volta de 60 milhões de euros para as cidades, para Lisboa, naturalmente, mas para Cascais e para Oeiras”, referiu.

A Maratona de Lisboa vai passar a ser disputada a um sábado, o que vai permitir que os atletas estejam mais tempo em Portugal, estando ainda prevista uma alteração no início do percurso.

“Nós começávamos a corrida no centro de Cascais, íamos ao Guincho, naquela estradinha em que dávamos a volta e retornávamos por lá. Retornar era impossível, iam bater todas umas nas outras. Portanto, vão começar em Carcavelos, ao pé da Universidade, que tem todo aquele espaço muito largo, onde pode acolher milhares e milhares de pessoas, e depois vai a Cascais, dá a volta em Cascais, na Boca do Inferno, e vem para Lisboa”, referiu.

Numa cerimónia em que estiveram presentes os presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa, Carlos Moedas, de Oeiras, Isaltino Morais, e de Cascais, Carlos Carreiras, o director executivo do London Marathon Group, Nick Bitel, disse que esta parceria começa porque “há valores partilhados” entre as duas corridas.

“Sei que ao trabalharmos em conjunto podemos tornar a Maratona de Lisboa uma das melhores do mundo”, assegurou.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) garantiu que este é “um grande dia para Lisboa, Oeiras, Cascais e para o desporto”, lembrando “a paixão e ambição” de Carlos Móia quando lançou a Maratona de Lisboa em 1986.

“Queremos colocar a Maratona de Lisboa entre as melhores do mundo. A Maratona de Londres é um ícone do desporto mundial e associando-nos a ela sabemos que podemos ir mais longe. Queremos colocá-la no top 10 mundial”, assegurou Carlos Moedas.

A edição de 2025 da Maratona de Lisboa está marcada para 25 de Outubro.